「紐約時報」最近揭露，澳洲總理莫里森接獲美國總統川普電話，被請求協助抹黑不利他的「通俄門」調查。對此，莫里森今天淡化該通電話重要性，稱其「簡短又平淡無奇」。

莫里森（Scott Morrison）表示，川普僅是要求他建立與澳洲政府的「聯絡窗口」。他對履行川普的請求感到「高興」，基於澳洲駐美大使霍基（Joe Hockey）於5月時就曾提供澳方的調查協助。

莫里森告訴英國天空新聞網（Sky News）：「這是相當平凡無奇的通話。」他與川普談到對調查的準備協助及合作事宜，此乃實屬平常。美國是澳洲最重要盟邦，雙方有交換大量資訊之慣例。

莫里森還說：「澳洲永遠不會做違背我們國家利益的任何事情。坦白說，若我們不選擇合作，這會更令人意外。」

針對電話門，澳洲反對黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）早前曾要求公布對話節本，促請莫里森提出解釋。

(中央社)