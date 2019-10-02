以「普天同慶」爲主題的中心花壇，今天亮相天安門廣場。花壇以花果籃爲主造型，寓意著大陸近年來的輝煌成就，也表達了全國各族人民對祖國深深的祝福。

今年的天安門廣場主體花壇延續了以紅色和黃色爲主色調，花壇頂高18米，籃體高16米，籃盤直徑12米，花壇底部直徑45米。在籃體南側書寫「祝福祖國，1949-2019」字樣，在籃體北側書寫「普天同慶，1949-2019」字樣。籃內擺放富有吉祥寓意的桃子、石榴、柿子、蘋果等果實，以及牡丹、玉蘭、月季、蘭花等花卉，體現「百花齊放、百果飄香」，寓意新中國成立70年以來，黨和國家在各個領域取得的輝煌成就碩果累累。

花籃上共使用了260枝仿真花(葉)；其中牡丹、月季、荷花等花卉有10種，共130支；填充花材和葉材共130束。另有桃子、石榴、葡萄等水果6種，共166個果實。底部花壇採用飄帶圖案，與廣場兩側氣勢恢宏的紅飄帶相呼應，寓意全國各族人民載歌載舞、普天同慶，祝福祖國繁榮富強、人民幸福安康。

(旺報 )