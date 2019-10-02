受境外汙染來襲及境內汙染擴散不佳等影響，台灣西半部3日起連三天空品不良。台中市政府環保局2日下午啟動應變措施，通報前30大固定汙染源降載減排；中火也分三時段降載700百萬瓦(MW)，減緩空汙發生，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局長吳志超說，台中市2日下午3時，沙鹿站空氣品質指標(AQI)大於100，達橘色不良等級，市府已提前啟動二級應變措施，通報前30大固定汙染源降載、派員加強汙染稽查、巡查露天燃燒、高汙染車輛查緝，並通報機關學校單位調整戶外作息。

吳志超指出，為減緩空汙，中火在市府督促下分三時段降載減排，包括今日凌晨0時至上午10時30分，上午11時至中午12時30分，中午12時30分至下午4時30分，歲檢修機組未發電量1,650百萬瓦(MW)，降載發電量達700百萬瓦(MW)。

市府將持續監控空氣品質，並執行對應作為，提醒敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少戶外劇烈活動，出外時應配戴口罩。即時空品資訊可上《環保局空氣品質監測網》查詢(http://bit.ly/1PYK6fP )。

(中時 )