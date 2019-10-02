高雄陽信銀行女足隊成軍僅3年，走過艱困的磨合期，今年在台灣木蘭聯賽擊敗強敵台北熊讚，並一連拿下3場勝利，取得聯賽排名第4，陽信球團負責人賴冠州說，隊上女足球員雖然年輕，但個個潛力無窮，今年與第3名僅些微差距，全隊士氣大振，最近要辦感恩餐會，立定目標明年要擠進前3名。

陽信銀行女足隊成軍3年，球員和教練經過不斷調整和適應，目前陣中主力藍昱絜等球員漸有大將之風，尤其下半年展現調整後的實力，上個月木蘭聯賽對上勁敵台北熊讚，打破過去對戰零勝績的難堪紀錄，以2比1擊敗台北熊讚。

陽信女足教練簡晉暉指出，打敗台北熊讚後，隔1周第2場比賽對上新北航源，再以2比0氣走對方，9月21日第3場與台北國際較勁，上半場雙方勢均力敵，下半場高雄陽信加強攻擊火力，第83分鐘藍昱絜接獲隊友呂孟舫的長傳球，單刀右腳推射破門，終場高雄陽信就以1分之差拿下隊史上首次3連勝。

賴冠州說，2019台灣木蘭聯賽，高雄陽信位居積分榜第4名，和第3名差距些微，是成軍以來最佳成績，全隊相當振奮，為了感謝陽信銀行、高雄市運發局、高雄市體育會、高雄市足球委員會、屏東大學、中山工商長期支持，球隊近期將舉辦感恩餐會，希望激勵士氣，將明年目標放在前3名。

(中時 )