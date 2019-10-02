國民黨總統參選人韓國瑜聲勢不如前，台師大國文學系教授林保淳坦言，藍營有些人不但束手無策，甚至心懷觀望或存心扯後腿，他呼籲這些國民黨人「浪子回頭」吧！

林保淳在臉書指出，韓國瑜聲勢下滑，藍營有些檯面人物還在一旁煽風點火，讓綠營有見縫插針的機會；國民黨雖然向來給人勇於內鬥的印象，但如今步調不齊、自亂陣腳，倒還是第一次見到，這是否為國民黨病入膏肓的徵兆，實在令人感慨。

林保淳點出，表面上，鴻海創辦人郭台銘加入國民黨後一連串令人難以蠡測的作為，是其中相當重要的關鍵，但實際上真正攸關的，還是國民黨內部剪不斷、理還亂的糾結。當韓國瑜挾者超高人氣當選高雄市長的那一刻，就已經埋藏一枚即將引爆的炸彈，郭台銘只不過是被點燃的引信罷了。

林保淳直言，有人批韓國瑜的支持者霸道、不理性，但他們卻是歷來選舉中罕見的組合，也是台灣選舉史上第一次幾乎完全泯除省籍隔閡的組合，以致民進黨過去勢如破竹的「省籍情結」牌無用武之地，只能打「恐中牌」。國民黨未必不能洞悉民進黨的陰謀，也未必不能有效因應，但卻因黨內私心自用、各作盤算，才把一手好牌，打到如今的危局。

他認為，韓國瑜聲勢雖下降，但國民黨的支持率還是高於民進黨，這個弔詭的現象，除了顯示韓國瑜和韓粉的不得人心外，更讓有些人心存僥倖，誤以為還有騰挪的空間，在韓國瑜潰敗後，足以取而代之。說穿了，就是個人利益大於黨，黨的利益大於國，韓國瑜的成與敗不重要，重要的是他們如何穩站權位的一角，而分到一杯香羹。

林保淳坦言，韓國瑜目前腹背受敵，想要突破重圍，可說難上加難。國民黨已經是不足恃了，韓國瑜倒不妨破釜沉舟，不要作得到國民黨內奧援的夢想，而是去提出更強有力的國政論述，盡全力揭發綠營敝政，廣納賢達的人才。更重要的是，重新整頓韓粉，更換一副嶄新的面貌以自救。國民黨人也該深思，應「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，現在離大選不到100天了，「浪子回頭」吧！

(中時電子報)