姚以緹在《江湖無難事》一人分飾多角，變裝皇后、學生妹和直播主都難不倒她，入圍第56屆金馬獎最佳女配角獎，她其實在公布入圍當日一早，特地先向離世多年的母親上香祈福：「希望《江湖無難事》有好的成績。」得知拿到入圍門票後，當晚立刻趕回家和全家人慶祝吃飯，爸爸開玩笑說：「我現在才有感覺像個星爸！」讓她不禁搞笑回：「那我以前是什麼？」

電影描述幫派投資拍片的搞笑荒唐過程，演員多是男性，姚以緹和林育品（阿喜）成為「萬綠叢中兩點紅」。而姚以緹因母親早逝，一直和父親、兄弟同住，簡直生活在「男生宿舍」，但也因此在拍此片時格外自在，和男演員們相處毫無隔閡，她更感謝能和龍劭華（龍哥）有許多對戲機會，「很幸運，因為和龍哥演戲真的很自然。」

日前片商特地舉辦「彩虹場」特映會，姚以緹的表演獲得變裝皇后大力肯定，據知她在開拍前特地找表演老師上課，原本擔心被其他同學嫌棄，但大家都對她很有耐心，還成為「好姊妹」，經紀人笑言她原本肢體協調度相當普通，練習後大幅進步，拍李英宏MV〈無經驗可〉時成功一展舞姿。

飾演導演的黃迪揚成為男配角和新人獎遺珠，他在臉書分享心情：「認為這世界的遊戲規則是入個圍、得個獎然後才能被看見，日子才能過好一點。我很努力這樣做、往那走。但屏除這之外，我還是喜歡表演的，或許這才是遊戲規則，自己的規則就繼續遊戲吧！謝謝好多朋友的鼓勵及打氣。就看我再接再勵囉！」更大方恭喜姚以緹：「我真心為這兄弟高興感動！」電影9日上映。

(中時 )