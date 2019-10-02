金馬獎於1日公布入圍名單，《返校》一口氣入圍12項成為大贏家，該片監製李烈表示開心能有這番成績，尤其過去類型片在金馬獎並不吃香，「印象沒有什麼類型片可以入圍這麼多項，（這次）是鼓勵台灣電影還是可以好好的發展。」

電影目前叫好又叫座，不僅是今年至今唯一票房破億國片，數字更迅速逼近2億中，李烈謙虛表示：「很幸運，票房好又入圍這麼多獎。」但對她來說最開心的是入圍許多技術獎項，包含音效、視效、美術設計、動作設計和原創音樂，「對我來說，也是替辛苦的劇組（給予）非常好的鼓勵。」

李烈表示該片每位工作人員都非常辛苦，雖然目前還沒談到慶功，但一定會找機會犒賞劇組，只是目前宣發團隊都還在忙著衝票房，「看這週末有沒有機會過2億。」雖然入圍新演員奬的曾敬驊已「返校」專心於課業，但若達到2億佳績，不排除安排演員「學姊」準影后王淨等人一同和粉絲見面。

(中時 )