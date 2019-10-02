音樂的力量！《可可夜總會》電影原聲帶裡的墨西哥樂隊現身高雄衛武營國家藝術文化中心，與觀眾同樂。（衛武營國家藝術文化中心提供／李欣恬台北傳真）

音樂的力量！《可可夜總會》電影原聲帶裡的墨西哥樂隊現身高雄衛武營國家藝術文化中心，與觀眾同樂。（衛武營國家藝術文化中心提供／李欣恬台北傳真）

音樂的力量！《可可夜總會》電影原聲帶裡的墨西哥樂隊現身高雄衛武營國家藝術文化中心，與觀眾同樂。（李欣恬攝）

搬演墨西哥亡靈節故事的動畫《可可夜總會》，今晚很接台灣地氣，電影原聲帶墨西哥樂隊「真人版」，現身衛武營國家藝術文化中心快閃演出，讓孩子們都看呆了。

秋高氣爽的夜晚，最適合大人小孩一同觀賞的《可可夜總會》動畫交響音樂會，首次來到高雄衛武營國家藝術文化中心，在開演前，遠道而來的傳奇樂手亞伯拉罕．拉伯利爾，高齡72歲，為觀眾帶來活力滿點的演奏，他過去曾和昆西瓊斯、芭芭拉史翠珊、麥可傑克森等巨星錄製音樂，被譽為有史以來最具名聲的貝斯手及傳奇樂手。

此外，還有吉他手費德里柯．拉莫斯，除了錄製《可可夜總會》電影配樂之外，也在奧斯卡獎頒獎典禮上演奏主題曲〈Remember Me〉。長笛家史蒂夫．庫亞拉曾擔任好萊塢交響樂團首席短笛長達27年，並演出《獅子王》等20多部百老匯熱門劇作。

快閃現場演出的曲目，除了觀眾耳熟能詳的經典曲目〈Remember Me〉 、〈The world es mi familia〉、〈Proud corazon〉之外，樂隊更特別準備了墨西哥情歌〈Cielito Lindo〉與〈La Bikana〉，現場民眾搶先感受「可可魅力」，拉丁音樂的節奏和熱情都感染現場。

今晚演出之後，團隊將前往台北，在10月5日至6日，於台北國家音樂廳，演出三場。與墨西哥樂隊同台的樂團為國立臺灣交響樂團。

(中時 )