高雄市鹽埕區2日舉行重陽節敬老聯歡活動，共有2500人參加。（鹽埕區公所提供／曹明正高雄傳真）

高雄市鹽埕區2日舉行重陽節敬老聯歡活動，共有2500人參加。（鹽埕區公所提供／曹明正高雄傳真）

高雄市鹽埕區2日舉行重陽節敬老聯歡活動，共有2500人參加。（鹽埕區公所提供／曹明正高雄傳真）

高雄市鹽埕區108年重陽節敬老聯歡活動2日舉行，有2500多人參加，今年以「3心5老～相揪逗陣呷百二」為出發點，讓長輩在生活、學習、旅遊等方面更多采多姿，不僅長輩的晚年生活更加充實與豐富，也打造鹽埕區成為市民養老及生活的宜居首選。

高巿府民政局長曹恒榮代表巿長韓國瑜到場與長者同歡，他表示韓市長及市府團隊非常重視鹽埕區長輩的生活照顧及建設，未來市府也會更努力推行老年生活的相關政策，讓鹽埕區的環境更加美好。

區長顏賜山說，鹽埕區一直都是市民宜居的區域，更是長者的友善生活圈，為使區內長者在舒適環境中參與精彩的表演，區公所不惜重金承租場地，要讓參加的長者歡度重陽佳節。

財團法人高雄市文武聖殿、高雄市鹽埕區鹽埕社區發展協會、鹽埕區里長聯誼會、福樂慈善會及許多協辦單位共襄盛舉，贊助相關經費及摸彩品。長輩們除了欣賞饒富趣味的歌舞表演，抽中LED液晶顯示器、單門小冰箱、腳踏車的人更是興奮溢於言表。

(中時 )