宜蘭南方澳大橋昨日斷裂，負責維護管理的台灣港務公司坦承，2012年接手管理後，從未「獨立檢測」過，僅宜蘭縣府自行委外檢測，誇張的是該橋前主管機關基隆港務局也未曾檢測，換言之，該橋建造21年間均從未檢測過。

據了解，南方澳大橋自1998年建造完工後，港務局與港務公司均未對其進行獨立檢測，也沒有委外檢測，只有每年例行維修，並無固定的大型檢測計畫，內部認定，港區為管制區，不適用公路橋樑每四年應做一次檢測的規定。其餘管轄的16座橋樑中也僅有5座曾檢測過，檢測年份為2006年、2009年、2013年、2014年，其中2013年檢測2座。

交通部經專案小組查明，航港局和港務公司過去未曾對南方澳大橋主動進行檢測，交通部長林佳龍表示，有缺失是事實，無論檢測頻率的規定是2年或4年一次，檢修不確實，造成橋樑不安全就要負責，即使近年有參考宜蘭縣政府委外檢測的報告進行修護。林佳龍表示，既然已發生這麼嚴重的事故，航港局及港務公司當然有疏失，要負起責任。

(中時 )