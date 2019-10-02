YouTuber「北一女神」蔡瑞雪轉型為演員，在《陪你很久很久》飾演暗戀著李淳並勇敢告白的學生妹，迅速受到矚目，在金馬新演員和女配角獎項都受到討論，雖然最後未能入圍，她得知後依然受寵若驚：「真的很開心，對於第一次演戲就能被大家討論到覺得很幸福，我會再接再勵，努力成為一個很棒的演員！」

蔡瑞雪表示因拍該片是演戲「初體驗」，「有很多習慣都需要克服，例如要忘記自己是在演戲、忽略攝影機的存在，才能自然的表演。 」開拍時壓力極大，「還不熟悉拍戲的過程，所以非常的緊張也給自己很大的壓力，怕自己做不好，那時候常常吃不下東西。 」

她更坦言：「一開始也很容易變成是背台詞。」後來學習把注意力放在對手演員身上，「反而能夠有更真實的反應。」她也開始和導演、前輩演員聊天以放鬆心情，再透過運動舒緩緊張情緒，「就慢慢的克服了。」

蔡瑞雪最近正勤跑校園宣傳，展現在學生間的高人氣，「其中有一個男粉絲拼了命了舉手，點到他就直接大聲對我告白，覺得很可愛。還有一位無法前來，努力拜託他的好友拿著手機來跟我拍照，印象非常深刻。」 該片25日上映。

(中時 )