創作才子方泂鑌時隔2年剛推出創作新專輯《B’IN LUV》，再現鑌式情歌療癒人心，1日上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳，方泂鑌這次擔任全專輯製作人，一手包辦作曲、編曲及多首填詞，專輯名《B’IN LUV》有「愛情進行式」意思，用10首歌道盡愛的全貌。

小賴再次代班和海芬搭檔主持，兩人都覺得方泂鑌有變得比較好聊了，之前更安靜內向，小賴說方泂鑌的名曲〈壞人〉伴隨他度過數度失戀的痛苦，提到這次專輯中一首方炯鑌和師弟張懷顥共同創作的〈你儂我儂〉，方泂鑌透露這次合作創作寫歌對師弟的感情觀有了點了解「懷顥說他如果喜歡上一個女生會很ㄍㄧㄥ，可能愛面子吧，我喜歡那個女生可是她不喜歡我怎麼辦」聽懷顥聊一聊方炯鑌靈感來了就像印度片開始自然哼唱出〈你儂我儂〉的第一段，接著兩人再合力把這首歌寫完。

方泂鑌現場演唱新歌〈時光機器〉，新歌歌詞還不熟，結束不好意思笑說：「其實我剛有點忘詞。」〈時光機器〉創作靈感來自方泂鑌多年前看過的同名老電影，海芬好奇問他如果有時光機氣會想回到何時？方炯鑌起先開玩笑說我會到處亂跑吧，接著才說「我在台灣忙著做《壞人》專輯時，我爸在馬來西亞意外過世，那時候沒辦法在他身邊，就會想要回去那時。」

(中時 )