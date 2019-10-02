開朗又樂天的阿諾因主持《食尚玩家》廣受觀眾喜愛，雖然與在美國工作的老公分隔兩地，仍期待孕育新生命，努力兩年多仍沒喜訊，甚至曾經自然淘汰流產，讓她傷心不已。近日終於有了好消息，順利懷孕的阿諾，預產期在明年三月，她也接受《嬰兒與母親雜誌》訪問，分享迎接「丁香魚」的喜悅。

喜歡小孩的她結婚後就積極備孕，可是卻還是沒有結果，阿諾感嘆地說：「一、兩年過去了，發現生孩子好像沒有那麼容易。」因此身體不是很好、很容易感冒的她，決定調整身體，開始運動，並規律的吃益生菌跟維他命。雖然後來身體調整得不錯，但還是沒有什麼結果。有段時間兩人真的快要放棄，她老公甚至說：「我們兩個人一起到老也不錯啊。」阿諾打趣地回：「那樣太無聊了！」

阿諾甚至決定嘗試人工受孕，身體檢查顯示兩人身體都沒問題，因此醫生建議先從吃排卵藥開始。她回想起當時吃完排卵藥後，醫師檢查濾泡生長的狀況，「醫師看了看，便勾了日期，告訴我要回去要好好做功課喔！」阿諾哀怨地說，之前積極備孕時，真的覺得按表操課很沒有情調，阿諾還跟老公說，如果沒有辦法就算了，沒想到一次就中！

阿諾提到其實自己是「偷跑」才發現懷孕，當時她身體不好，想做全身麻醉的身體檢查，但懷孕不能進行，加上也有些想吐的症狀，所以在月經來的前兩天用驗孕棒確認，她激動地說：「當時真的覺得看到一條淡淡粉紅色的線，還很興奮傳給老公看」，但她回想起當時老公的反應其實很淡定，因為擔心阿諾再遇到自然淘汰的情況，「他不敢太有反應，怕我之後失望，一直跟我說，再等等看，等醫生怎麼說。」不過阿諾也笑說：「我根本忍不住，幾乎每天都驗，甚至一天驗兩次，用掉好幾支驗孕棒。」最後才在醫生的檢查下，確認懷孕的消息。

努力很久終於懷孕，阿諾除了開心之餘，更多時候是在面對懷孕的不適，像是容易頭暈想吐，甚至坐骨神經痛到只能在家休息，勉強起來吃飯、上廁所，阿諾哀怨地說：「一開始跟老公反應自己不舒服，頭暈想吐，他還覺得沒有什麼。」直到阿諾跟老公形容，懷孕不適就像是一直處於暈車狀況，讓容易暈車的老公馬上醒悟，趕緊問了美國朋友，特地帶了止暈手環及防孕吐糖，提早回台灣。

阿諾提醒：「真的要清楚地跟老公說明狀況，找到讓他感同身受的方式，不然他真的沒有辦法理解有多不舒服。」而對於孕吐不適，阿諾也分享自己的經驗：「孕期喝水，容易有想吐的反應，改喝檸檬水後，就能安心補充水分。」

阿諾接受專訪分享懷孕喜悅。（嬰兒與母親雜誌提供）

阿諾有保母執照、媽媽也是保母，她希望孩子可以自己帶，阿諾透露，其實也是為了避免和長輩的摩擦，身旁朋友曾因孩子和婆婆、媽媽的關係有爭執。那會減少工作嗎？阿諾回想起在家安胎的日子，她表示真的很無聊，超想工作，因此若未來小孩狀況許可，希望能持續工作。

阿諾甚至還和老公討論寶寶出生後的分工，「老公是上班族時間上比較固定，而我的工作可以比較彈性，所以兩人互相調配。」最嚴峻的狀況就是分班制，讓彼此能睡個好覺就好，不過阿諾也說，主要還是看寶寶的狀況，若有機會找到自己安心的保母，也會考慮有時候給保母帶，自己出去工作，阿諾坦言，「畢竟工作算是種喘息。」他回憶起當時在家裡幫媽媽顧小孩，剛開始還覺得可愛，24小時待命就有點累了。

問到和老公的相處，阿諾直言：「我必須說如果是在三、五年前碰到他，我可能就沒有辦法維持這段感情。」以前的阿諾在關係中是很黏的，因此她覺得真的是緣分，幸好是現在這個狀態遇到老公。因為兩人都已習慣也很喜歡一個人的生活模式，而遠距離對兩人來說，是相當舒適的相處方式。

阿諾說朋友也常會問「不擔心妳老公在美國如何嗎？」她表示，如果要煩惱，其實根本擔心不完，最重要的還是信任對方，她建議可以定期和另一半分享自己的生活，「我們很愛分享自己的事給對方！」兩人沒有每天視訊，但很喜歡每天留言和對方分享自己的生活。



(中時 )