第56屆金馬獎入圍名單1日公布，有許多遺珠未能進入金馬窄門，男配角方面，演出電影《野雀之詩》的游安順，演技被金馬執委會執行長聞天祥譽為「近年來最好的演出之一」，雖落得遺珠仍相當光榮。

游安順表示自己能被拿出來討論就與有榮焉，其實他是在民國74年從電影出道，拍了侯孝賢的《童年往事》，後來一直不知道用什麼方式跟侯聯繫，就怕過分矯情，但時常想起他老人家，「很久沒回到電影，最近開始拍了一些，給予我力量，有種又要回大銀幕的感覺，希望繼續拍下去，緣分到了會再遇到侯導。」

鄭人碩今年作品多但無緣入圍金馬。（資料照）

而3片過初選的鄭人碩，最後因評審喜好不同被分票，未能入圍最佳男主角，公布當晚他人正在拍攝海上船戲，對於結果他一時疑惑說：「還是我在表演上只要同一種演法？」卻也稱沒入圍沒壓力，鬆了一口氣。

另一位男主角遺珠林哲熹也沒有特別失落，反而很開心電影《狂徒》團隊入圍，表示：「恭喜入圍的大家，太開心狂徒導演和技術組入圍了，能參與這樣的製作與有榮焉！啾一個，繼續加油，再接再厲。」

李亦捷拿北影影后，金馬則成為遺珠。（資料照）

今年北影影后李亦捷未能入圍金馬，揭曉當下她正在讀劇本，是哥哥告訴她，她才猛然記起，也釋然說：「我自己覺得得獎、入圍要靠努力跟運氣，我只能努力，其實拿北影已經蠻幸運的，要繼續好好拍戲好好生活，也恭喜一下兩位演過我媽媽的呂雪鳳跟柯淑勤入圍。」

小薰也是今年女配角遺珠，她昨說：「於金馬獎入圍這件事一直就秉持著平常心，謝謝聞天祥老師對於自己在寒單這個角色的肯定，謝謝被認定為遺珠，相信自己還有很大的進步空間，努力讓大家看到不同面向的黃瀞怡。」

(中時 )