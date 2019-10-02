Baby身高號稱168公分。（圖／翻攝自angelababy 微博）

30歲女星Angelababy（Baby）和黃曉明結婚4年，育有一子小海綿，近來兩人頻被傳婚變，但當事人都沒正面回應。最近有網友在市場偶遇Baby穿短褲買菜，一旁還跟著攝影機，疑似在錄節目，而從網友沒經過PS的照片中，可見身高號稱168公分的Baby本人身材不算高挑，但腿確實相當白皙纖細，不愧是最美辣媽。

Baby上月和老公黃曉明雙雙受邀上央視《秋晚》，先是從名單上兩人稱謂有別於其他的夫妻檔，黃曉明和被Baby被並稱為「黃曉明與楊穎」，之後兩人又不知何故沒被安排同台合唱，下台後兩人還傳出住不同飯店、搭不同班機，更增添外界好奇夫妻兩人感情狀態。

據「吃瓜鵝每日爆料」微博網友發文，近日有人偶遇Baby穿著白色T恤、套著黑色長外套、穿著短褲出現市場，身邊還有不少工作人員，疑似在錄節目，而Baby的真實腿型與比例也忠實地出現在照片中，網友說：「說實話這個腿我真的羨慕」、「不瘦，也不胖，喜歡這種剛剛好」、「鼻子好高」、「這姐長得真心優越，身材我也是服」。

(中時電子報)