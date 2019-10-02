央視主播海霞、康輝幕後照陸網瘋傳。(取自微博)
央視主播海霞、康輝幕後照陸網瘋傳。(取自微博)

大陸70周年國慶和閱兵大典，昨在北京舉行，今日陸網更瘋傳 2張央視主播海霞、康輝的幕後照，只見兩人一邊轉播大閱兵一邊吸氧，以防大腦瞬間缺氧，瞬間暈厥。

央視主播海霞、康輝昨日播報大閱兵的幕後照在陸網瘋傳，只見兩人一邊吸氧一邊轉播，畫面令人不敢置信。據悉，他們吸氧的原因是因為轉播壓力太大，必須靠吸氧才能防止暈倒，還有陸網友發現海霞、康輝的氣色也不太好，「解說員們都辛苦了，這個臉色是真的很不好，唇色都發白，好好休息呀。」

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(中時電子報)

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