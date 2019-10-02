南方澳跨港大橋1日崩塌，結構技師將肇因指向是「鋼索鏽蝕」，港務公司卻予以否認。不過，交通部長林佳龍2日晚間受訪坦承，港務公司過去未曾主動檢測， 有疏失是事實，一定究責，必須檢討且絕不寬貸，要求港務公司3個月內，這底嚴格檢測所有港區16座大橋，必提出補強計畫。

林佳龍表示，根據專案小組調查，航港局跟港務公司，過去並未曾主動檢測南方澳跨港大橋，有疏失是事實，我們會究責；港務公司先前參考宜蘭縣府委由健行科大的鑑測報告，須以更嚴謹態度檢視，這樣做不夠。

林佳龍說，根據規定，港務公司應主動併用高標準辦理檢測，過去從南方澳大橋通車後，一直沒主動檢測，將會一併檢討；但目前以搜救跟善後為重，詳細調查後會究責，且決不寬貸！

至於是否20年來從未檢測過？林佳龍說，是有檢測，但沒主動訂定標準，2014及2015年參考的宜蘭縣府委外檢測報告，因為過去省府凍省，導致地方、中央的職權歸屬，並未釐清，經專案小組調查結果，確實有疏失，要求3個月內針對港務公司所管的16座大橋（原17座，南方澳跨港大橋垮），徹底嚴格檢測，並提出未來補強改善計畫，務必年底前完成。

(中時 )