108年桃園全運會今天提前進行桌球賽，首先登場的是男女團體賽，最受注目的就是神童林昀儒率領台北市隊前來衛冕，首戰就以3比0擊敗104年冠軍高雄市隊，緊接著又以3比1力克苗栗縣，取得2連勝佳績。

台北市由林昀儒掛帥，搭配王泰崴與馮翊新，迎戰前桌球一哥莊智淵領軍的高雄市，但莊智淵目前正參加瑞典公開賽，因此缺席本屆賽事，也讓球迷無法欣賞前後一哥的正面對決戲碼。

台北市第一點王泰崴3比1拍退彭王維，林昀儒在先丟掉1局的情況下3比1後來居上擊退楊恆韋，王泰崴與馮翊新聯手3比1擊敗楊恆韋／孫嘉宏，直落三輕取昔日霸主。

台北市下午面對陳建安坐鎮的苗栗縣，王泰崴輸掉第一點單打，林昀儒第二點3比0輕取陳建安，王泰崴／馮翊新3比1勝出，林昀儒直落三擊潰洪子翔，台北市2連勝到手，明日只要再贏澎湖縣，就能以分組冠軍晉級四強。

女子組方面，由陳思羽和鄭先知領軍的新北市，先後以3比0輕鬆擊敗苗栗縣、高雄市；B組台北市連過彰化縣及桃園市兩關，有機會與新北市爭奪后冠。

(中時電子報)