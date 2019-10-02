祈禱過後大家把手中的蠟燭插在岸邊。（王揚傑攝）

今（2）日晚間8時許，50餘位菲律賓籍天主教教友至宜蘭斷橋事故現場，手持蠟燭面向大橋誦讀聖經和吟唱聖歌，祈禱失蹤的同胞能盡快被尋獲，也為罹難的兩位同胞追思，祈禱2人能夠安息，隨後每位教友把手中的蠟燭插在岸邊後離開，內政部長徐國勇全程陪同。

(中時 )