菲律賓教友到斷橋事故現場祈禱追思 盼失蹤同胞儘速尋獲 20:512019/10/02 中時 王揚傑 、 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 50多位菲律賓天主教教友到事故現場祈禱追思。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 祈禱過後大家把手中的蠟燭插在岸邊。（王揚傑攝） 今（2）日晚間8時許，50餘位菲律賓籍天主教教友至宜蘭斷橋事故現場，手持蠟燭面向大橋誦讀聖經和吟唱聖歌，祈禱失蹤的同胞能盡快被尋獲，也為罹難的兩位同胞追思，祈禱2人能夠安息，隨後每位教友把手中的蠟燭插在岸邊後離開，內政部長徐國勇全程陪同。 (中時 ) #祈禱 #同胞 #教友 #蠟燭 #菲律賓 也許您會感興趣 推薦閱讀 罹癌下巴長巨瘤 他拒醫求神下場慘 11:222019/09/30 日常 前太電副董繆竹怡遭菲攔截 潛逃3年今押解返台 17:182019/10/01 社會 總統探視2漁工 「傷勢狀況穩定」 17:242019/10/01 社會 南方澳斷橋 死者為2印尼1菲籍 08:162019/10/02 社會 社會熱門新聞 貪官傳落馬 抄家抄出滿屋金條金磚重13.5噸 畫面曝光 - 社會 臭死人 少女褲子來不及穿就被公廁臭死 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 本來要上橋 他坍塌前突轉向原來是女神救他一命 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。