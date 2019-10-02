員林公所斥資8千萬打造的「螢火蟲晴雨球場」，採大跨距鋼骨桁架構造加空間薄膜工法設計，夜間照明設計讓球場入夜後遠挑，有如螢火蟲般發亮。(吳建輝攝)

員林市公所在184公頃市地重畫公19號公園，斥資8千萬打造一座晴雨球場，去年七月動工至今超過1年遲未完工，而公所每年須償還台電電費1600萬元，所以未來將向民眾酌收電源使用費，消息一傳出引發球友反彈，對此員林公所回應表示，球場因新增舞台設計，所以總工程預計明年一月完成，而收費的方案目前還在研議當中。

184公頃市地重畫區有10座公園與17面籃球場，19號公園就佔6面，因此選定新地標「螢火蟲晴雨球場」，建地面積達2712平方公尺，屋頂挑高9公尺，採大跨距鋼骨桁架構造加空間薄膜工法設計，夜間照明設計讓球場入夜後遠挑，有如螢火蟲般發亮，未來將以投幣式收費，每面球場光源採每小時10元，但引發不少民眾熱議。

附近球友表示，政府打造戶外球場就是希望民眾多運動，未來收費會抑制大家的運動熱忱，且球友們都已習慣到固定球場打球，若晴雨球場收費，會讓部分球友移轉到其他球場，造成壅擠，收費也會衍生使用時效及分配問題，對街頭籃球一般多以半場方式進行並不合適。

員林市長游振雄表示，公所管理的路燈約1萬200盞，光養護費及電費就高達2千萬以上，更慘的是曾有4805盞「無障路燈」，遭台電提告須賠償約8千萬元，因此編列1600萬分5年攤還，而公19電費每月也要2萬多元，認為使用者付費才考量收費，但不少市民反彈將再研議。

(中時 )