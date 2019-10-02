郭柯今晚在內湖合體為「郭柯聯盟」參選人拍攝定裝照，啟動了雙母雞的選舉模式，但郭台銘卻一如原先外界預期，未與綠營出身的大安文山區參選人張幸松合照。柯文哲對此表示，順其自然就好。

民眾黨迄今共提名8席立委參選人，但今天和郭柯合影的雙北民眾黨參選人，卻獨漏了綠營出身的張幸松、新增被視為郭家軍的新北市土城、三峽立委參選人李縉穎。

頗堪玩味的是，李縉穎雖是民眾黨創黨黨員，但卻選擇以無黨籍身分參選，外解也解讀郭柯雖聯盟，但命運卻不在同一條船上。

對於郭董「排綠」，柯文哲則是再度搬出上午的說法表示，郭台銘出身藍營，比較喜歡國民黨、無黨籍也是有可能，也是有他的政治立場，這種事情很自然，順其自然就好了。

對於「排綠」一事，郭台銘本人則是微笑並未回應。

李縉穎說，現在仍在動態整合，他的身分是郭家軍還是柯家軍、用何黨籍參選，都不是問題。如果郭柯兩位長官都願意多幫忙行銷宣傳，對提升知名度應該有幫助。

(中時 )