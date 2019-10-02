南方澳跨港大橋1日崩毀，導致800艘漁船無法進出港，嚴重影響生計，內政部長徐國勇表示，明（3）日打通航道沒有問題，國軍弟兄正在不停輪班、下水切割，趕在明天通航，通航的臨時航道希望至少在低潮時最少有4公尺水深、寬10公尺，小漁船一來一往才可以，大漁船也安全，但大漁船一來一往要注意避撞。

徐國勇表示，明天打通航道沒問題，他有特別去看，國軍弟兄都非常辛苦，還要下水做焊接切割，且不停輪班、不休息，如火如荼進行，淡水下工做最好不要動到橋，因為還有鋼拱在，須以工作人員安全為考量；屆時通航後的臨時航道，兩邊會綁上浮標，以利漁民知道安全航道的進出。

至於明天什麼時間會通航？徐國勇說，越早越好，也許明天一早就可試航，希望南方澳幾百艘漁船，可以出來作業，

媒體詢問，救剩下失蹤的漁民和清除航道是否不衝突？徐國勇說，沒那麼多限制，國軍弟兄目前徹夜施造臨時便道，且水下作業要求都非常高，會視晚上工作進度，會做相關配套，而橋斷了之後，掉到海裡的鋼索都有吊起來。

交通部政務次長黃玉霖則表示，今晚剛結束第4次指揮中心工作會議，有達成幾個結論，關於航道的打工，將徹夜施工，也會進行河道布點，試航時，若加滿水、滿載的70噸船，能順利進出，就沒問題；另外調查小組的專家，將證據保全調查至一個段落後，會進行現場拆除工程。

對於橋梁新建，黃玉霖說，會用統包方式，就是設計、施工一起發包，可縮短因為缺少橋梁的「交通黑暗期」，這也已跟漁會達成共識。

針對有結構工程技師質疑跨港大橋20年來沒換過索，黃玉霖解釋，拉力索是不能換的，這不能讓它鬆脫，否則會有連鎖反應，這只能從外面封好、裡面灌油，至於港務公司疏失部分，有14個專家所組成的調查小組在確認。

(中時 )