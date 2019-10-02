樹木的年齡看年輪就知道，無法遮掩的「頸紋」，卻在不知不覺中洩露女人的秘密。尤其，脖子沒有做好防曬，直接接觸毒辣的紫外線，更容易讓頸紋提早現蹤。

年過25歲後，隨著時間流逝，頸部肌膚底層的膠原蛋白、彈力蛋白逐漸減少，若再加上忽略防曬讓「紫外線」直射，更容易加速膠原、彈力蛋白流失，讓頸部提早出現細紋、凹陷、鬆垮問題。

「頸部肌膚比臉還容易產生細紋，」台北醫學大學附設醫院皮膚科專任主治醫師林明秀表示，頸部肌膚比較薄,皮脂腺也比臉部肌膚少，因此角質層保水力差、水份容易流失，細紋更容易在頸部現蹤，而且一旦產生就難以回復。

尤其很多人擦保養品只擦臉，常會忽略頸部，「頸部肌膚過於乾燥也容易出現細紋，」林俊銘皮膚科診所醫師陳奕安說。

基本上，頸紋還可細分為「橫向型」、「直向型」頸紋，除了普遍已知的老化因素，肥胖、低頭族長期滑手機，也是造成頸紋的潛在因子。

類型1／垂直頸紋（火雞脖）

頸部的淺層肌肉，主要是從下頷延伸到鎖骨的「擴頸肌」連成一片，由「顏面神經」控制，收縮時會出現一束束的隆起，臉部表情的一喜一怒，都牽動著頸部的擴頸肌。

當擴頸肌過度收縮，就容易出現「垂直頸紋」，也就是傳說中的「火雞脖」。「火雞脖跟跟體質比較有關，」林明秀解釋，本身肌肉張力比較強，或是頸部肌肉時常收縮的人，直向頸紋會特別明顯。

類型2／橫向頸紋

除了老化因素，肥胖、低頭族長期滑手機，也是造成橫紋的潛在因子。（圖片來源：pixabay）

1.老化型橫紋

頸部肌膚真皮層的膠原蛋白、彈性纖維流失，以及表皮角質細胞老化，都是造成老化型頸紋的原因。陳奕安進一步說明，日曬、乾燥、摩擦等因素，都容易造肌膚老化，產生橫向頸紋，這類型的頸紋大多比較雜亂，「臨床上也遇過病人垂直、橫向老化型頸紋同時出現，」林明秀說。

2.姿勢型橫紋

這類型的頸紋較常出現在長時間維持同一姿勢的人身上，例如長期低頭看手機的低頭族，或是長期側睡的人，脖子也會出現一條條的頸紋。

陳奕安指出，姿勢型頸紋一開始都屬於「動態型」紋路，因長期姿勢不當，才逐漸轉變為「靜態型」紋路。

也就是說，原本Q彈的皮膚，在正常狀態下產生紋路後，應該會自然消失，但若經常常常凹折頸部肌膚，或是因老化導致膠原蛋白流失、彈力變差，就會形成脖子不動時也會出現的「靜態紋」。

3.脂肪型橫紋

脂肪型頸紋大多是肥胖或遺傳因素造成。「就跟腹部一圈一圈的游泳圈長在脖子一樣，」林明秀比喻，脂肪型頸紋跟老化無關，大多是皮下脂肪比較厚導致。

預防勝於治療 預防頸紋「防曬」最重要

頸部細紋一旦出現，就難以恢復原本的細嫩平滑，想要避免頸紋產生，預防勝於治療，以下幾種方式要記牢：

1.防曬 : 紫外線是頸部肌膚老化的元兇，預防頸紋「防曬」最重要，別忘了脖子前後都要擦防曬乳。

2.保濕 : 臉部保濕乳液擦記得也要擦到頸部，避免頸部肌膚過於乾燥。

3.姿勢 :不要固定一個姿勢如低頭太久，頸部最好經常變換姿勢，避免靜態紋產生。

4.按摩：按摩有助於舒緩頸部肌肉的張力，預防束狀垂直型紋路產生。按摩時使用乳液、按摩油，從頸部下巴輕輕按摩至鎖骨，上下來回按摩即可。

如果頸紋已經形成，也可選擇皮膚科治療。醫師們指出，「垂直頸紋」跟肌肉張力有關，治療方式以注射「肉毒桿菌素」，舒緩頸部肌肉張力為主。

至於橫向型頸紋，若紋路「凹陷」比較明顯，可以注射填充物，像是玻尿酸、膠原蛋白刺激物；若是「鬆弛」狀況比較明顯，則要使用電波拉皮、超音波拉皮，刺激深層組織，促進膠原蛋白增生，改善鬆弛狀況。

如果頸部肌膚鬆弛狀況嚴重，就需要進行拉皮手術，才能有效改善。

(中時電子報)