墾丁海域3名潛客失蹤 教練找到了 20:582019/10/02 中時 潘建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2日上午3名在貓鼻頭海域失蹤的潛水客及潛水教練，晚上7時40分時由膠筏在鵝鑾鼻東南方約1浬處，發現楊姓潛水教練將其救起，身體虛弱但無大礙。(海巡第六岸巡隊提供／潘建志屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2日上午3名在貓鼻頭海域失蹤的潛水客及潛水教練，經海巡人員及民間聯合搜救後，晚上7時40分時由膠筏在鵝鑾鼻東南方約1浬處，發現楊姓潛水教練將其救起，晚上8時時返回鵝鑾鼻安檢所，楊男身體虛弱但無大礙，緊急載往恆春旅遊醫院救治。 自用遊艇「鯨探號」2日上午載著3人至貓鼻頭外海1浬處船潛，10時活動結束後3人未依時返回，船長隨後向海巡單位報案，不過經人員好幾個小時搜索，均未發現3人蹤影。晚上7時許終於找到楊教練，不過仍有2人未找到。 (中時 ) #教練 #潛水 #鵝鑾鼻 #潛水教練 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》退休後要當好教練 彭政閔可能換背號 03:552019/09/30 體育 機車內有蛇 燕巢警方為學生抓蛇 17:212019/09/30 社會 東石高中金牌教練夫妻檔 助學生奪全國技能金牌 20:172019/09/30 生活 暗夜惡火燒民宅 6旬婦葬生火窟 09:142019/10/01 社會 國軍醫護潛水救難人員到位 總長坐鎮 12:422019/10/01 社會 保育類鳳頭蒼鷹落難 「警鴿」協助救治 16:012019/10/01 生活 MLB》否認為麥登開除總教練 天使換誰當帥？ 10:432019/10/02 體育 3名潛水客貓鼻頭失蹤 海巡發動協尋 14:312019/10/02 社會 姊妹情深 警、消破門救人 19:062019/10/02 社會 賓士車冒煙故障 員警熱心推路邊 19:072019/10/02 社會 社會熱門新聞 貪官傳落馬 抄家抄出滿屋金條金磚重13.5噸 畫面曝光 - 社會 臭死人 少女褲子來不及穿就被公廁臭死 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 本來要上橋 他坍塌前突轉向原來是女神救他一命 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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