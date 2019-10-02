2日上午3名在貓鼻頭海域失蹤的潛水客及潛水教練，經海巡人員及民間聯合搜救後，晚上7時40分時由膠筏在鵝鑾鼻東南方約1浬處，發現楊姓潛水教練將其救起，晚上8時時返回鵝鑾鼻安檢所，楊男身體虛弱但無大礙，緊急載往恆春旅遊醫院救治。

自用遊艇「鯨探號」2日上午載著3人至貓鼻頭外海1浬處船潛，10時活動結束後3人未依時返回，船長隨後向海巡單位報案，不過經人員好幾個小時搜索，均未發現3人蹤影。晚上7時許終於找到楊教練，不過仍有2人未找到。

(中時 )