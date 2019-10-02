柯梅英出生於霧台鄉神山部落，嫁給排灣族瑪家鄉瑪家村崑山部落優秀青年Opk，她的聲音極具穿透力。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

來自牡丹鄉石門村的卓秋琴，爽朗的笑聲與有神的雙眼，是她給人們的第一印象。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

風中裡的古調，她大聲唱，勞動時的歌謠，她大聲唱。編舞家林懷民代表作《九歌》，裡頭除了舞蹈，具有穿透力的靈魂歌聲，也讓觀眾難忘，現在當年擔任演唱的原住民歌手Muagai（柯梅英）、Senayan（賴秀珍）、Ivi（卓秋琴），三人將同台演唱，主題定為「汝歌」，展現女性力量，唱自己的歌。

編舞家布拉瑞揚表示，1993年在《九歌》裡聽見她們演唱卑南族南王部落婦女吟唱，「當時聽到他們的歌聲，就被震憾住。」2011年，布拉瑞揚陸續認識與三人相識，也和豪邁的三人，於2017年共同創作作品《無，或就以沈醉為名》。

「汝歌」由布拉瑞揚擔任藝術總監，陳主惠擔任音樂總監，鐵花村音樂總監鄭捷任擔任音樂設計，演出內容包括無伴奏古調清唱、當代歌謠改編，以及現在鮮少演唱，或已接近佚失的古調，同時還有近代創作的教會詩歌、林班工作隊及原住民語流行音樂等歌曲。演出將於10月4日於台北國家音樂廳演出。

(中時 )