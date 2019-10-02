周思潔暌違樂壇24年，將發行新專輯《傻傻的花》，出道超過40年的她，今年已近60歲，外型維持得宜，推出首波暖身主打歌〈西施特〉MV，她大秀好身材，表示為了出新專輯，1年前就請健身教練一對一的指導。她提到一得知MV腳本裡有拳擊、插花的橋段，立刻去找老師練習，還加強訓練拳擊，1週去健身4次，還會在家苦練，十分努力。

她自身擁有花藝證照，但因忙碌工作，逾20年未插花，這次重新嘗試插花，特別用心，雖然只是一個數秒鐘的畫面，她花2天準備花器、花材和設計等，讓導演和工作人員讚嘆不已，她看到成品直呼：「很滿意。」談到插花，她笑說要感謝初戀情人，當時因為對方推薦，她20歲開始學花藝，並拿到證照和教授資格。

此外，新歌〈西施特〉由知名導演黃中平親自掌鏡，她呼籲眾人：「美到60歲、有夢就去追、越愛越美麗。」並提到，「60歲之後的人生，我想要很自在、隨心所欲，然後做的都是自己喜歡、都是走在對的路上，我們一起走上這條非常自在的人生。」

(中時 )