海生館企鵝進入繁殖季，企鵝爸媽忙著孵蛋。（海生館提供／潘建志屏東傳真）

每年夏秋交際就是海生館企鵝的繁殖季，目前館內企鵝共產下30多顆的蛋，企鵝爸媽正努力輪流孵蛋，預計10月中旬，小企鵝將陸續破殼而出。民眾現在到海生館企鵝館，能看到企鵝爸媽一隻孵蛋，一隻在旁陪伴的甜蜜景象。

海生館目前共飼育巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝，及馬可羅尼企鵝等4種品種。企鵝在繁殖季除了會引吭高叫「唱情歌」，或做出點頭鞠躬等求偶動作外，還會叼石獻情，就像人類用鑽石求婚一樣，這些「訂情石」也都拿來築巢繁育下一代。

今年4種企鵝都有生蛋，共30多顆。企鵝大多一次產1至2顆蛋，由企鵝爸媽輪流孵蛋維持蛋的溫度，期間企鵝爸媽會變得異常敏感，其他企鵝或飼育人員靠近，便會發出嘎嘎叫的警告聲，因此要特別小心不要讓企鵝爸媽因緊張而壓破蛋。

小企鵝經過33到36天便會孵化，今年預計10月中旬就有第一批小企鵝面世。小企鵝剛出生後，因為身上的絨毛不保暖也不防水，會躲在爸媽的腹部下取暖，吃爸媽反芻的食物，這段期間民眾也能在展場內看到可愛的小企鵝。

海生館也舉辦「企鵝寶貝大挑戰」活動，邀請民眾利用秋冬旅遊補助「12歲以下兒童免費入館」優惠，一起了解企鵝如何養育下一代。除了可在展場中看到可愛企鵝，展區也展示企鵝羽毛、蛋殼、定情石等企鵝飼育日記等。

(中時 )