日本26歲男星近藤耀司2013年以模特兒出名，極具個人特色的穿搭風格引發話題，從髮型、穿搭都讓不少人關注，甚至出過穿搭書，不過讓他真正從日本紅到韓國，甚至進入演藝圈的，則是一部美妝開箱影片。

近藤耀司。（圖／翻攝自近藤耀司IG）

近藤耀司。（圖／翻攝自近藤耀司IG）

近藤耀司近期主演電影《沉溺》，但戲外的他知名度大於演藝圈的他，因為他早已是知名KOL（潮流網紅），不僅20歲開始拍各大日本雜誌封面，平常的穿搭與髮型都有粉絲追隨，不過他爆紅的國外的原因則是一部韓國美妝品牌的開箱影片，影片中的他介紹每個產品他如何化妝，也成為美妝界的帥哥Youtuber。

近藤耀司的韓妝的開箱影片

《沉溺》電影預告

(中時電子報)