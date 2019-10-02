日本美少年紅到韓國 網友驚天一看：wonderful 21:182019/10/02 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本男星近藤耀司6年前還未出道就紅到韓國，美男長相引發話題。（圖／翻攝自近藤耀司IG） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本26歲男星近藤耀司2013年以模特兒出名，極具個人特色的穿搭風格引發話題，從髮型、穿搭都讓不少人關注，甚至出過穿搭書，不過讓他真正從日本紅到韓國，甚至進入演藝圈的，則是一部美妝開箱影片。 近藤耀司。（圖／翻攝自近藤耀司IG） 近藤耀司。（圖／翻攝自近藤耀司IG） 近藤耀司近期主演電影《沉溺》，但戲外的他知名度大於演藝圈的他，因為他早已是知名KOL（潮流網紅），不僅20歲開始拍各大日本雜誌封面，平常的穿搭與髮型都有粉絲追隨，不過他爆紅的國外的原因則是一部韓國美妝品牌的開箱影片，影片中的他介紹每個產品他如何化妝，也成為美妝界的帥哥Youtuber。 近藤耀司的韓妝的開箱影片 《沉溺》電影預告 (中時電子報) #韓國 #日本 #鮮肉 #帥哥 #模特兒 #近藤耀司 #沉溺 #美少年 也許您會感興趣 推薦閱讀 《PD101》作票律師要公布真正排名 連帶調查PD48與偶像學校 16:182019/10/02 娛樂 2020紅髮肌肉猛男公益月曆 尺度大開初衷竟為反霸凌 17:082019/09/30 娛樂 幼幼台到《炮仔聲》 陳珮騏的高學歷鮮肉弟讓網友狂猜 15:552019/09/23 娛樂 男神感再現！宋仲基顏值突然回到婚前巔峰 16:102019/09/28 娛樂 高帥男星富三代身分曝光！外婆有5千坪釣魚場 19:382019/09/28 娛樂 2019全球先生出爐！各國最帥男人他摘下冠軍 15:232019/09/29 娛樂 健身達人「筋肉爸爸」爆37歲中風！原因竟是你我通病 18:352019/09/15 娛樂 「館長」金材昱自曝最性感部位 19禁話題擔心被禁播 21:562019/09/15 娛樂 王家梁身材又升級 小鬼伸手摸到大胸肌驚呆！ 19:292019/09/21 娛樂 李棟旭任時完露肌無助收視 《他人即地獄》創新低原因指向這！ 14:522019/09/22 娛樂 娛樂熱門新聞 官方臉書大方曬照！林志玲穿孕婦裝 下週有「好事」 - 娛樂 女星當眾脫衣 攝影師尷尬拍「內褲上的蝴蝶」對不到焦 - 娛樂 邱澤不哭！張鈞甯送性感照撩帝寶男 搞曖昧變現7百萬 - 娛樂 網友偶遇Angelababy上市場 無PS真實比例曝光 - 娛樂 央視女主播臉色蒼白照流出！邊吸氧邊報大閱兵 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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