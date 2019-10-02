張理國／台北報導

行政院長蘇貞昌指示研議鬆綁國旅卡使用限制，讓平日也可使用，人事行政總處發言人蘇俊榮表示，鬆綁案已完成與考試院會銜，希望能努力在本周發函給各政府機關，促成明年1月1日上路。

民進黨立委許智傑今天發布新聞稿，說過去國旅卡使用上多有限制，例如僅能配合休假日使用，而明年起新制刷卡則不限休假日；此外，「自行運用額度」必須到交通部觀光局認定通過的「國民旅遊卡特約商店」刷卡消費，才可以核實補助，明年起也將放寬認定範圍。

蘇俊榮說，放寬內容就如立委所言，但現在的重點不是何時發函通知給各機關，由於人事總處近來忙於處理預算，預計在兩周內會發函給各機關，本周發函是「努力的目標」。

蘇俊榮表示，國旅卡放寬使用規定，重點在於改電腦程式，人事總處已委託聯合信用卡公司更改設定，大約需要45個工作天，但一定趕得及明年元旦上路。

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