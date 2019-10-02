南方澳跨港大橋斷橋，國民黨主席吳敦義2日下午到場關心，讓外界好奇是否有政治意味，內政部長徐國勇晚間對此表示，吳敦義來非常好，因為救災、檢測都不分藍綠，關心所有漁民朋友非常好。

徐國勇指出，吳敦義前副總統、前行政院長到場關心，這非常好，因為漁民受到損害並不分藍綠，檢測、救災也沒有分藍綠，交通部長林佳龍也親自陪同，並報告救災進度，連說2次「這非常好！」

(中時 )