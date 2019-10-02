吳敦義到場關心斷橋 徐國勇：救災不分藍綠 21:122019/10/02 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義（中）2日下午到場關心斷橋，交通部長林佳龍（右）也陪同。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南方澳跨港大橋斷橋，國民黨主席吳敦義2日下午到場關心，讓外界好奇是否有政治意味，內政部長徐國勇晚間對此表示，吳敦義來非常好，因為救災、檢測都不分藍綠，關心所有漁民朋友非常好。 徐國勇指出，吳敦義前副總統、前行政院長到場關心，這非常好，因為漁民受到損害並不分藍綠，檢測、救災也沒有分藍綠，交通部長林佳龍也親自陪同，並報告救災進度，連說2次「這非常好！」 (中時 ) #救災 #關心 #吳敦義 #徐國勇 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨註銷郭黨籍 吳敦義批了 04:102019/09/28 政治要聞 吳敦義：國民黨與郭仍有兩岸和平共同目標 12:302019/09/28 政治 列名國民黨不分區？吳敦義：會思考 12:472019/09/28 政治 郭台銘之亂 武之璋嗆吳敦義屁也不放 16:432019/09/28 政治 吳敦義：唯有尊重師道 教育才能成功、社會才會和諧 20:132019/09/28 政治 列名不分區 吳敦義會思考 04:102019/09/29 政治要聞 吳敦義考慮自提不分區第一 網友反應一面倒 03:462019/09/29 政治 吳敦義：郭台銘既然離開國民黨就好聚好散 11:192019/09/29 政治 親自南下台中 徐國勇關心查賄制暴工作 13:482019/09/29 政治 徐國勇對潑漆嫌犯交保失望 籲檢抗告 19:432019/09/30 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度竟大漲 網驚呼：穩了！ - 政治 蔡論文真有鬼？網分析驚：全案最大盲點出現了！ - 政治 民粹路已盡！沈富雄預言2024將是這兩人天下 - 政治 開鍘李正皓？趙少康終於說話了 - 政治 韓國瑜民調為何從谷底回升 被爆跟他有關 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。