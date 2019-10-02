電動自行車因不需駕照，是許多菜籃族與學生的最愛，卻也衍伸許多交通問題，環保觀念逐漸提升，道路上也越來越來越多的電動機車與電動自行車，行政院公告自今年10月1日起，有關電動自行車新制將開始施行，並於《道路交通管理處罰條例》有詳細規範。

相關法令修定如下：(一)電動自行車不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格於道路行駛。(二)駕駛電動自行車最高行駛速率不得超過每小時25公里。(三)駕駛電動自行車須依規定戴安全帽。 (四)慢車駕駛人行近行人穿越道，須禮讓攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者先行通過。(五)慢車駕駛人不得有「在人行道或快車道行駛」或「於供慢車行駛的人行道上未禮讓行人」之情形，導致視覺功能障礙者受傷或死亡。

林口警分局日前已於林口區、泰山區內市場、公園等公共場合宣導，並提醒電動自行車高使用族群遵守相關法規，並於10月1日起開始加強執法，呼籲民眾切勿以身試法，一起營造優質的交通環境。

(中時 )