日本名古屋市東山動植物園在該園一隻今年5月死亡的密西西比鱷胃中，發現了330多枚硬幣，疑似吞下遊客向鱷魚池投下的許願硬幣。對於遊客投許願幣的行為，園內獸醫表示，「不要再投幣，因為不靈。」

共同社報導，這隻密西西比公鱷魚1965年來到該園，死亡時年約54歲以上。經解剖，牠並沒有內臟器官衰竭的跡象，至於硬幣對其健康是否有影響還不清楚。

報導稱，鱷魚有將小石子存入胃裡以磨碎食物的習性，有可能同時吞下了硬幣。工作人員從這隻鱷魚胃內取出的硬幣分別為4枚100日元、11枚50日元、225枚10日元和90枚5日元，總計金額3650日元。此外還有溶於胃酸的疑似大量1日元硬幣、6枚遊戲幣和小石子。硬幣總重約2.6公斤。

報導還提到，園內鱷魚最初只能透過玻璃觀賞，1989年建成了新的展示設施，從鱷魚池上設置的通道可將硬幣投入池內。儘管園內設有「不要投幣」的告示牌，但沒有效果。進行解剖的獸醫玉村太表示：「這樣的『儲蓄』令人震驚，可能會阻塞腸道，希望遊客別再投幣許願。」

(中時 )