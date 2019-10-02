開船出去海釣 澎湖翁落海無生命跡象 21:252019/10/02 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 開船出去海釣 澎湖翁落海無心跳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖馬公山水漁港海域，今天下午傳出陳姓老翁駕船海釣落水意外，澎湖縣消防局獲報，因為剛好進行潛水複訓，半小時就尋獲老翁，但已呈現到院前心肺功能停止（OHCA），緊急送醫搶救。 澎湖縣消防局下午5時30分接獲陳姓家屬報案，家中77歲的父親獨自駕船出海釣魚，但到天都快黑了還未歸，請求協尋。 消防局獲報出動人員搶救，因為消防局正在附近海域進行潛水複訓，不到半小時就尋獲陳姓老翁，但老翁被尋獲時已無呼吸心跳，緊急送往三總澎湖分院急救。 (中時電子報) #老翁 #消防局 #澎湖 #澎湖縣 #海域 也許您會感興趣 推薦閱讀 幽靈船擱淺於大溪漁港外海域 拖船緊急救援 19:432019/09/28 社會 蘇揆視訊等5分鐘 花蓮消防局回應 11:212019/09/30 生活 勸不聽 颱風天釣魚烏來2民眾受困待救 13:162019/09/30 社會 10年捐贈11部救護車 建設公司回饋社會受表揚 16:552019/09/30 社會 暗夜惡火燒民宅 6旬婦葬生火窟 09:142019/10/01 社會 陸船趁颱風天越界捕魚 金門海巡再逮1艘6人 14:542019/10/01 社會 屏東市區傳異味 警消漏夜戒備查源頭 23:282019/10/01 生活 澎湖阿嬤真狂！給孫子痛風餐超澎湃 12:282019/10/02 生活 澎湖立委 上演藍綠大對決 12:312019/10/02 政治 教師節前贈好禮 書香傳愛到菊島 15:042019/10/02 新消息 社會熱門新聞 貪官傳落馬 抄家抄出滿屋金條金磚重13.5噸 畫面曝光 - 社會 臭死人 少女褲子來不及穿就被公廁臭死 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 本來要上橋 他坍塌前突轉向原來是女神救他一命 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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