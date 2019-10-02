澎湖馬公山水漁港海域，今天下午傳出陳姓老翁駕船海釣落水意外，澎湖縣消防局獲報，因為剛好進行潛水複訓，半小時就尋獲老翁，但已呈現到院前心肺功能停止（OHCA），緊急送醫搶救。

澎湖縣消防局下午5時30分接獲陳姓家屬報案，家中77歲的父親獨自駕船出海釣魚，但到天都快黑了還未歸，請求協尋。

消防局獲報出動人員搶救，因為消防局正在附近海域進行潛水複訓，不到半小時就尋獲陳姓老翁，但老翁被尋獲時已無呼吸心跳，緊急送往三總澎湖分院急救。

(中時電子報)