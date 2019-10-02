日本控快看過來～誰說想買日系夯貨只能找代購？現在台灣就買得到北海道的超人氣商品囉，小編今天先幫大家衝一波~親自到「家樂福日本一番 北海道」日本週現場考察、盤點出必buy的10樣好物！小編真心覺得家樂福直接幫大家省代購費和機票錢太貼心了啦，繼四月初大獲好評的家樂福日本週特別企劃之後，10月這一檔規劃以「北海道系列商品」為主，讓消費者零時差搶購最道地的美食，還能夠親自到現場感受滿滿的北海道氛圍、甚至參與家樂福instagram活動還有機會抽到北海道雙人來回機票…天啊，也太幸福了！不過別說小編沒提醒你，這可是10/2到10/15期間限定的喔，快手刀去現場掃貨吧！

開幕現場特別安排北海道祭典著名的港舞表演，精彩滿點。

家樂福新店店的實演展有日本廟會道地的小吃攤位，師傅現點現做最道地日本小吃。

北海道空運來台的人氣美食！盤點必buy TOP10

一走進家樂福日本週的現場，立馬就感受到滿滿的誠意，真的是超用心，現場的配色跟整體設計超有fu，更請來舞者，為現場民眾帶來北海道原汁原味的祭典舞蹈「港舞」，讓消費者一秒感受北海道風情！另外還有充滿秋意的楓紅許願牆、集合北海道名物的帶廣市幸福町車站裝置藝術，家樂福新店店更獨家為各位原裝搬來帶著濃厚日本廟會風情的實演展，各式北海道知名小吃攤販，不只好吃也好拍，每個點都超殺手機記憶體！小編一個失神，差點就先淪陷到這些超美的網紅打卡區了， 但小編來到現場的特別任務，就是要幫大家盤點必buy的TOP10，快跟著小編去掃貨！

首先，TOP1、小編必推就是的是「北海道起司蛋糕布丁」了，還有「哈蜜瓜風味」喔！小編這個人很簡單，只要是北海道的甜點囤貨就對了！特別是北海道的哈蜜瓜是有名的香濃，錯過可惜！TOP2、則是每週新鮮空運來台的「北海道函館直送3.7鮮乳」，乳脂肪含量高達3.7％的牛乳，喝起來十分濃醇順口！TOP３、「北海道馬鈴薯奶油餅乾」，看得出來小編是甜食控吧，還有「北海道鮮奶莎布蕾餅乾」口味、「葡萄奶油餅乾」口味，真的都很值得嚐一嚐唷！

北海道起司蛋糕布丁的好滋味一定要品嚐。

每週直送的北海道函館牛乳，讓你喝到新鮮的北海道乳品好風味。

TOP４、「北海道牛奶糖系列」，這個就是大家最愛的經典伴手禮啊，每次有朋友去北海道都一定會買的，口味超多，「十勝紅豆牛奶糖」、「哈蜜瓜牛奶糖」、「草莓牛奶糖」，都是人氣口味喔！TOP５、怎麼可以錯過北海道的「沙瓦」呢？小編去日本也是必扛的啊～「日本Sapporo NAPOLIN沙瓦」、「白色沙瓦」、「梅子沙瓦」都是超人氣喔！TOP6、則是日本現在超夯，傳承上百年醬油老舖出產的「香菜醬油」、「透明醬油」兩款醬油都風味都十分可口，更讚的是有了透明醬油，即使不小心沾上衣服，也不用擔心太難清理了！

北海道牛奶糖系列、香菜醬油、透明醬油、長昆布、葡萄奶油餅乾。

當然，看完了必buy的甜食和飲料，主婦們最愛的料理也不能錯過！小編也幫大家蒐集了幾款人氣王給大家分享：TOP7、「P＆P北海道湯咖哩濃縮醬包-和風昆布」，還有蕃茄口味和蝦味喔！只要將水煮滾後倒入醬包，再加上自己喜愛的食材，馬上就能品嘗北海道最地道的家常味！TOP8、「tabete北海道扇貝柱高湯鹽拉麵」、「tabete北海道甜蝦高湯味噌拉麵」這一款小編真的不想介紹太詳細，因為我怕買不到！TOP9、「日高昆布250g」、「昆布部長鹽昆布」昆布是日本人的料理好朋友，主婦們必buy唷！TOP10、「北海道鮭魚昆布飯友」、「北海道鮭魚芝麻飯友」，這一款可以買回家囤放唷，想吃飯的時候最棒的搭檔！以上必買的Top10，你筆記了沒？手腳太慢別怪小編沒提醒唷！

沙瓦、北海道鮭魚昆布飯友、Jagabee薯條餅乾、tabete北海道扇貝柱高湯鹽拉麵。 (未滿十八歲禁止飲酒。)

記者會現場亦大手筆請來主廚為各位吃貨們示範頂級的日本和牛A5紐約客牛排、日本新瀉越光米；並端出專程由日本空運來台，一顆要價1,580元的北海道雷電紅肉哈密瓜供來賓品嚐，享受零食差的幸福滋味，真的不用再大費周章花大錢買機票，只要來家樂福就能一次嚐盡北海道的好味道。

現場請來型男主廚示範日本和牛A5紐約客牛排料理。

大手筆現切北海道雷電紅肉哈密瓜供來賓品嚐。

傳遞祝福的幸福車站 吃貨募集再抽北海道雙人來回機票

日本最讓人嚮往迷戀的除了美食以外，就是充滿日式風情的環境了，讓人去過總想再去一次！這一次家樂福日本週的主題是「北海道」，也將帶廣市超夯的網美景點「幸福車站」在這裡重現風情，讓人一秒就能記起當時的感動和幸福，貼心的家樂福也讓大家有機會親手在幸福車票上寫下祝福，就會把它直送到北海道掛到幸福車站外唷！歡迎大家親身到家樂福來體驗彷彿置身北海道美食街的熱鬧氛圍。

家樂福日本週特地打造幸福車站，歡迎消費者到新店店現場來打卡，網紅小燕Melody親身感受魅力。

現場小編看到有人參加八月份開跑的北海道私房照募集比賽，兩位幸運兒憑著超人氣的北海道旅遊照，贏得到北海道來回機票，真的是太羨慕了！不過沒關係，我們還有一次機會～貼心的家樂福為了一解大家對北海道的相思之苦，即日起到10/15日募集你的「吃貨」照片，只要是拍下在家樂福買的日本週美食照片，上傳至IG並且在貼文加入指定Hashtag#家樂福有好日、#日本吃貨控是我。以及追蹤家樂福官方Instagram。就有機會得到「北海道雙人來回機票」，真的讓人超期待！別怪小編不早說，我可是信心滿滿，只差行李還沒準備好，機票快點抽到我吧！

現場頒發北海道雙人來回機票，不想錯過抽機票的朋友快把握10/2~10/15的最後機會喔。

有了以上的「必buy清單」、又有了抽來回機票的超級誘惑，想必大家應該迫不及待了！這一檔家樂福真的是滿滿誠意，從整體活動的設計到北海道精選產品空運來台，都大大滿足了消費者對於北海道的想念，當然沒去過北海道的消費者也可以藉這個機會品嚐北海道的好滋味，喜歡的朋友千萬別錯過囉！

立即看家樂福日本週精選商品

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(中時電子報)