巫建和、謝章穎、王真琳、楊傑宇、李純凱、許孟甯等人領銜主演、游翰庭執導的緯來電影台全新自製電影《綠蝴蝶》，將於6日晚間9點首播。王真琳片中飾演吉他手，不僅從頭開始學習，還自掏腰包買了一把吉他，但難度高的不是練吉他，反而是在片中突破尺度的親密戲。她害羞地說：「原來在眾人面前脫衣服比練吉他更難，不過工作人員比我還要緊張，很怕我曝光，把我照顧得很好」。

巫建和、王真琳。（緯來電影台提供）

她拍親密戲的其中一幕需要鏡頭特寫內褲上的「蝴蝶」，攝影師竟尷尬到無法對焦，頻問王真琳：「那隻蝴蝶到底在哪？」除了脫衣，王真琳與巫建和的激情擁吻也很火辣。她表示：「這次真的是從影以來最大尺度，一場只是脫衣挑逗勾引巫建和的戲，但脫完衣服抽菸，人就不自覺發抖了；練團室沙發上的那場吻戲最為激情，我跟建和都有喝了一點酒壯膽，事前沒溝通卻默契十足，一喊卡，建和會馬上拿衣服披在我身上，劇組也相當嚴肅看待這場親密戲，導演為了顧及我的感受，連回放畫面，都不准男生站在附近一起看，讓我很有安全感」。

已有吻戲經驗的巫建和則說，相較以往的親密戲，這次沒那麼緊張，比起上次跟曾珮瑜拍《天涯小逃犯》的親密戲刷了7次牙，這回只刷了5次。

王真琳太喜歡劇中「柔啟」而不想道別，她感性說：「我留下了蝴蝶項鍊，繼續保留”柔啟”的餘韻，我自己為戲買的吉他也被劇組拿來改成了舊吉他，我也留著那個仿舊的味道；有一場把妝卸掉找回「柔啟」自我的戲，我意識到找到的同時，我將不會再用柔啟的濃妝面對大家，反而有點感傷，那天大家的心情都感傷著迎接道別，回到了最初，我在淚中，卻發現導演也在螢幕前哭了」。

剛入圍金馬獎的巫建和則感性說：「因為角色離我自己太遠了，要消化一堆台詞再表現出來，每一場都不容易，需要花很多時間準備；但最感動的戲應該就是音樂祭結束，也是殺青的那場戲，我拿著攝影機拍大家搭車回台北的過程，戲裡戲外，都是面對結束與未知的開始，當下我看到導演紅著眼眶，於是避了開…」。

該片另有夾子樂團小應(應蔚民)、四分衛主唱阿山客串演出；故事描述新世代的青年，急於追尋自我定位，希冀擺脫舊有思想價值，展翅高飛，以迷幻搖滾樂為故事發展主軸，闡述年輕人從毛毛蟲蛻變為蝴蝶的過程。導演游翰庭說：「演員們認真努力練團的過程，也許可以真的組”綠蝴蝶”搖滾團，繼續延續搖滾精神」。

(中時 )