民意調查機構輿觀公司（YouGov）進行的一項民調顯示，社會學家發現，14%的美國人制定了應對僵屍末日的計畫。

與此同時，擁有應變計劃的人數比例在1982-1999年出生的受訪者中達24%。調查顯示，如果僵屍末日來臨，26%的美國人首先選擇儲存槍支彈藥，21%的人首先尋找安全的庇護所，16%的人會儲備糧食和水，8%的人計劃逃離城市，6%的人會投靠親友，另有6%的受訪者打算立即獵殺僵屍。

其餘受訪者表示難以回答或拒絕透露具體計劃。該項調查於2019年9月12日至13日進行

(中時 )