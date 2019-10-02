僵屍末日來臨 美國人首先選擇儲存「它」 21:472019/10/02 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 調查顯示，14%的美國人制定了應對僵屍末日的計劃。（圖／shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民意調查機構輿觀公司（YouGov）進行的一項民調顯示，社會學家發現，14%的美國人制定了應對僵屍末日的計畫。 與此同時，擁有應變計劃的人數比例在1982-1999年出生的受訪者中達24%。調查顯示，如果僵屍末日來臨，26%的美國人首先選擇儲存槍支彈藥，21%的人首先尋找安全的庇護所，16%的人會儲備糧食和水，8%的人計劃逃離城市，6%的人會投靠親友，另有6%的受訪者打算立即獵殺僵屍。 其餘受訪者表示難以回答或拒絕透露具體計劃。該項調查於2019年9月12日至13日進行 (中時 ) #美國 #僵屍 #末日 也許您會感興趣 推薦閱讀 害死誰？川普關稅戰重創美威士忌銷售 17:062019/09/28 財經 中美應簽局部協議緩脫鉤戰爭 04:102019/09/30 論壇廣場 陸企海外融資管道恐陷困境 04:102019/09/30 論壇廣場 金管會媲美星港財管計劃 年底上菜 04:102019/09/30 財經要聞 降息風 美股債喜迎資金行情 04:102019/09/30 投資理財 永豐美國息收ETF傘型基金 迎資金行情 04:102019/10/01 產業特刊 颱風假一天 好市多「貨架奇觀」宛如世界末日！ 11:432019/10/01 生活 川普恐對陸企下重手 謝金河揭恐怖連鎖效應 14:012019/10/01 財經 別挑戰美農民底線 川普兩頭燒還會對陸翻臉？ 20:012019/10/01 財經 國際熱門新聞 紅肉致癌就不吃？新研究曝驚人結論 - 國際 轉移反送中焦點？傳北京將「鬥地主」瞄準李嘉誠 - 國際 僵屍末日來臨 美國人首先選擇儲存「它」 - 國際 台港青拒一國兩制 專家：北京情報系統恐失靈 - 國際 英首相強森稱 英國本月31日鐵定離開歐盟 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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