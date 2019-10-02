英國首相強森2日在保守黨年度會議上表示，英國完成脫歐是時候了。他再次承諾，「無論發生什麼事」，他都將帶領英國在10月31日離開歐盟。

強森稱，全世界都希望英國冷靜而明智地處理這個問題（脫歐），然後繼續前進。他說：「這就是為什麼我們要在10月31日脫離歐盟，無論發生什麼…讓我們完成『脫歐』。我們可以（做到），我們必須（做到），我們將會（做到）。」

距英國脫歐期限已不足一個月，強森2日向歐盟提交新的終極脫歐方案。若歐盟不接受，強森揚言不惜硬脫歐。

(中時 )