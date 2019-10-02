英首相強森稱 英國本月31日鐵定離開歐盟 21:442019/10/02 中時 楊明暐 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國首相強森表示，本月31日英國一定脫離歐盟。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強森2日在保守黨年度會議上表示，英國完成脫歐是時候了。他再次承諾，「無論發生什麼事」，他都將帶領英國在10月31日離開歐盟。 強森稱，全世界都希望英國冷靜而明智地處理這個問題（脫歐），然後繼續前進。他說：「這就是為什麼我們要在10月31日脫離歐盟，無論發生什麼…讓我們完成『脫歐』。我們可以（做到），我們必須（做到），我們將會（做到）。」 距英國脫歐期限已不足一個月，強森2日向歐盟提交新的終極脫歐方案。若歐盟不接受，強森揚言不惜硬脫歐。 (中時 ) #英國 #脫歐 也許您會感興趣 推薦閱讀 無懼英脫歐、貿易戰 安鞏自豪做足準備 04:092019/09/29 全球財經 英國首相強森與女王關係破裂 國會或提不信任動議 19:452019/09/29 國際 英企業信心8年最慘 強生堅不辭職 04:102019/09/30 全球財經 英相強森遭爆 對女記者伸狼爪 04:102019/10/01 國際大事 強森恐面臨不信任案 最快本周下台 04:102019/10/01 國際大事 英脫歐僵局告訴了世人什麼 04:102019/10/01 時論廣場 緩議發動不信任投票 拒脫歐英國反對黨出別招 20:242019/10/01 國際 新脫歐協議將出爐 英相強生否認設通關中心報導 20:242019/10/01 國際 英國2日提最終版脫歐協議 強生：不要就拉倒 10:422019/10/02 國際 強生向歐盟提最終協議 不接受也要脫 21:242019/10/02 財經 國際熱門新聞 紅肉致癌就不吃？新研究曝驚人結論 - 國際 轉移反送中焦點？傳北京將「鬥地主」瞄準李嘉誠 - 國際 僵屍末日來臨 美國人首先選擇儲存「它」 - 國際 台港青拒一國兩制 專家：北京情報系統恐失靈 - 國際 英首相強森稱 英國本月31日鐵定離開歐盟 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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