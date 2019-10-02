說起越南戰爭，我們通常都會想到美軍與北越軍、越共的叢林戰鬥，然而協助南越作戰的西方部隊不是只有美軍，也有韓國、澳洲、紐西蘭等國的部隊，他們在戰場上的表現同樣值得後人紀念。即將上映的「108悍將」，就是描繪澳紐軍隊在越戰期間，所遇到最兇險的戰役，一連108人的部隊，在南越福綏省龍潭與2千名越共部隊爆發遭遇戰，最終這支部隊成功守住陣地，等待到裝甲車來支援。

澳洲與紐西蘭在歷史上是大英帝國的海外省份，他們對於英國一直都有極強的歸屬感，因此只要英國有動員，澳洲與紐西蘭都會出人出力，組織成澳紐兵團。澳紐兵團參與的戰爭很多，包括北京八國聯軍戰役、南非的布爾戰爭、第一次世界大戰，與第二次世界大戰，都有澳洲人的身影。其中第一次大戰期間的土耳其加里波利戰役，是澳紐兵團參與規模最龐大的作戰，動員人數高達5萬人，但是該役被土耳其軍所擊敗，而土耳其軍的指揮官就是日後成為土耳其共和國國父的凱末爾。雖然戰役失敗，但這仍是澳紐兵團值得紀念的日子，於是加里波利戰役的登陸日4月25日，就是澳紐兵團的紀念日。

到了二戰之後，雖然宗主國英國日薄西山，但是澳紐兵團仍積極參與以美國為首的區域戰役，包括韓戰與越戰。澳洲於1962年就宣布加入以美國為首的自由世界軍(Free World Military Forces)，最初只有30年的顧問團，不過到了1966年，投入了澳大利亞第一特遣隊、澳洲皇家海軍與澳洲皇家空軍，人數達到7672人，是一支旅級規模的部隊。

「108悍將」的電影道具相當專業，澳洲兵團隊槍支留有大量英國軍械，左邊士兵拿的是英國史丹衝鋒槍(Sten)，於二戰時期就已問世，確實在澳洲使用到越戰時期。(圖/雙喜電影公司)

1966年8月17日，設立在西貢以東30公里，福綏省土山(Nui Dat)的第一特遣隊第6營指揮部遭到越南游擊隊的迫擊砲轟擊，營地遭炸20多分鐘，落彈數100多發，雖然迫擊砲威力不大，但是遇到如此長時間的轟炸，自然造成頗大的損失，有22人遭炸傷，1人死亡，數個帳篷與車輛被毀。在此期間，指揮部也下令砲兵隊反擊，並以彈著點，測算出越共游擊隊可能在土山以東的龍潭(Long Tan)，十門大砲對龍潭總計打出240發的榴砲，成功遏止迫擊砲的轟炸。

【108悍將】重現越戰最壯烈的經典戰役

隔天，第6營派出D連部隊，向龍潭搜察越共的所在地。D連的指揮官是哈利‧史密斯少校(Harry Smith)，他帶著自己的第10、第11、第12三個排總數105人，加上由 莫里斯‧史坦利（Maurice Stanley）上尉領導的3名紐西蘭砲兵前鋒觀察員，組成108人的部隊，向龍潭出發。此時史密斯認為越共部隊應該已經撤出，巡邏只是一場例行任務，因此第10、第11、第12排的巡邏間隔很大，3個排的相隔距離大約200公尺。

「108悍將」忠實呈現戰鬥的慘烈。(圖/雙喜電影公司)

然而人算不如天算，8月17日下午3點，第11排路過橡膠園時，與一支有著3座老式機槍的越共部隊發生遭遇戰，第11排成功反擊，但是隨後增緩的越共軍隊愈來愈多，他們隨後與連指揮部失聯，甚至史密斯所在的第12排也遭到敵襲，於是這場「108人對2000人」的龍潭戰役正式打響。

在龍潭戰役期間，澳洲「軍中情人」小佩蒂與喬依男孩樂團在指揮部勞軍，這在電影中有忠實呈現。(圖/雙喜電影公司)

Little Pattie - He's My Blond Headed Stompie Wompie Real Gon

電影「108悍將」忠實呈現了龍潭戰役的全過程，而且相當考究許多細節，所有電影中出現的角色都有實際人物原型，還表現戰鬥前後的一些小插曲，比如D連在出發巡邏之際，當時澳洲的知名偶像小佩蒂( Little Pattie)、喬依男孩樂團(Joy Boys )正在營指揮部勞軍演唱，當11排與越共激戰時，槍砲聲使得演唱不得不旋即中止，這是確有其事的歷史事件。

電影製片馬汀・華許（Martin Walsh）回憶，他大概是在1987年讀到《龍潭戰役》（The Battle of Long Tan）這本書，他一開始沒有特別興趣，但認真讀過之後，既感到羞愧也感到惱怒，因為自己竟然從來不知道有這場戰役，他說「後來的二十五年，我都牢記著這個故事。」

華許為了製作這部電影，訪問了許多親歷者，比如如今依然健在的士兵貝瑞・梅勒(Barry 'Custard' Meller)，梅勒在當年的戰役中，曾經與部隊失散，營部是在隔天回到戰場之後才發現他的。梅勒回憶，當時他倚靠著一棵樹等待救援，在友軍找到他以後，他的第一句話是「你們動作還真他媽的慢」。

龍潭戰役的傷兵貝瑞・梅勒，他臉上的傷就是作戰的傷痕。(圖/澳洲皇家陸軍檔案館)

一位澳洲影評人說，在看到這電影之前，他也不知道澳洲軍隊曾經有如此艱險的戰役，因此他對於電影印象最深的片尾字幕，「我們看到了角色與真實士兵的照片，這是一個永遠不會忘記的簡單提醒。」

(中時電子報)