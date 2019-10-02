「建昌哥，趕快逃！」南方澳跨港大橋發生斷橋，駕駛油罐車的61歲張建昌，僅差1秒鐘就過橋，卻不幸隨著橋墜落，油罐車隨即冒出濃濃黑煙，正巧附近的4名加油員，發現落難的就是熟稔的建昌哥，趕緊齊力協助他逃出來，目擊者見狀直呼「再晚1分鐘，他就可能難逃厄運了！」

張建昌1日上午9時許，正要運送油料往加油站，行經跨港大橋時，就差1秒快要過橋之際，大橋突然崩塌，張男跟著油罐車墜落。

現場瀰漫濃濃黑煙，但即便橋面塌陷，仍距離地面有5公尺高，4名加油員工上前發現，落難的竟是張建昌，趕緊拉他下車，並扶下橋，不久油罐車就突然燃起大火，現場一片烈焰火海，令目擊者驚呼「再晚1分鐘，他就可能凶多吉少了！」

「餘悸猶存！」王姓加油員回憶，當時看見建昌哥在車上動彈不得，所以趕緊和同事一起拉他下車，並趕緊下梯，豈料腳才剛踏到地面，油罐車現場就噴出烈焰。

張男被送往羅東博愛醫院急救後，目前出血的脾臟已止血，病情樂觀，預定周五動手術，宜蘭縣長林姿妙2日也到院探視張男及其他2名救災受傷的海巡人員，預祝傷患早日康復出院。

(中時 )