說到出國旅遊，越南可說是近年的旅遊黑馬，根據越南旅遊總局統計發現，2018年前往越南的台灣旅客就高達71.4萬人次，較前年(2017)成長了15.9%，魅力不容小覷。看準台灣人愛遊越南，盈達旅行社特別規劃富國島遊程，釋出超佛心優惠方案，也就是2人同行報名，第2人最高可省下5千元！

遊涵寧漁村、玩水上活動 感受富國島環海魅力

富國島擁有150公里長的海岸線，是越南最大的島嶼也是最佳的渡假勝地。它位於越南西岸69公里處的泰國灣上，盛產胡椒、魚露、珍珠，故有「珍珠島」之稱。「珍愛富國─花岩巧嶼水漾富國島．海濱度假村五日」行程中會安排前往古老寧靜的涵寧漁村，欣賞漁村景觀，感受寧靜純樸的越南漁村生活。

富國島四面環海，擁有豐富有趣的水上活動，包含獨木舟水鄉探險，兩人划著獨木舟慢悠悠地行經河岸樹林，欣賞野生濕地、河岸撫媚水色等自然美景，宛如置身世外桃源中；更安排了只有歐美背包客才知道的秘境「海星沙灘Starfish Beach」，滿滿的紅色海星靜置在沙灘上，踩著浪花傾聽海浪涓流聲，眼前的景象就像童話故事一般浪漫。

富國島的第二項名產即為胡椒，旅程安排參觀「胡椒生態農園」/盈達旅遊提供

當地文化深度體驗 吃夜市美食、參觀廢棄監獄

由於富國島的第二項名產即為胡椒，每年生產超過1000噸優質胡椒，全球出口市佔率達58%，故安排旅客朝聖「胡椒生態農園」。園內可看到一排排整齊的綠油油胡椒園，還可品嚐到招牌胡椒茶及大啖當地美食料理。「陽東海鮮夜市」是島上最出名的夜市，琳瑯滿目的新鮮海產看得眼花撩亂，肚子餓了點上幾盤最新鮮的海鮮，感受當地熱情的南洋風情。

世界最長的海上纜車就在富國島/盈達旅遊提供

除此之外，還能搭乘世界最長的海上纜車，俯瞰湛藍的大片海洋；以及樂遊SUN WORLD水上樂園，進行各種令人興奮的海上遊戲。參觀富國島監獄，更深入瞭解越南歷史及設有許多宛如異形裝置藝術的異形沙灘；前往珍珠島野生動物園，這裡擁有世界上珍貴的稀有動物，可近距離觀賞猛獸、餵食可愛動物。

一趟玩富國島+胡志明市 朝聖網紅打卡景點

「富國島秘境‧纜車‧動物園SAFARI 西貢文藝探索五日」行程中，安排第四天從富國島前往越南胡志明市，朝聖近年深受年輕人歡迎的熱門打卡景點「咖啡公寓」，整棟老舊公寓進駐了文青個性小店，可品嚐到不同風味的越南咖啡，是咖啡控必去的景點，而夯到不行的粉紅教堂建於1877-1883年，壯觀的新羅馬式建築及華麗的彩繪玻璃、高聳的拱頂，都讓人忍不住讚嘆連連。

近年網紅打卡熱門景點「粉紅教堂」/盈達旅遊提供

郵政總局帶有越南傳統色彩的黃色歐風建築，以簡單的綠色鐵條裝飾，入門兩側有販售筆記本及明信片，而旁邊的小巷則是充滿詩意的書街，非常適合想要小歇或是喜愛閱讀的旅客。金融塔也是這次安排的行程之一，它代表著越南經濟的快速成長，可說是市區內的地標，無論白天或夜晚都有許多人在附近散步，邀請你一同感受越南慢遊的魅力！

(中時電子報)