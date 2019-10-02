5所明星高中攜手合作，未來可以看到各校有穿著不同制服的學生齊聚一堂上課。（游念育攝）

北市教育局長曾燦金（右二）與北一女校長陳智源（右一）一同體驗操控「機械社」學生發明的機器人。（游念育攝）

為實踐12年國教新課綱，北一女中、建國中學、師大附中、中山女高、成功高中5所學校攜手合作，與台大、台師大、政大、交大、陽明、北醫、北科大、實踐進行聯盟。課程於10月2日開課，目前僅1225名額，平均每校只有240學生可選修。北一女中校長陳智源說，許多沒選到課的學生家長甚至還打電話來抱怨，盼明年能開放更多名額。

「微課程」採志願性電腦抽選，沒被選到的學生只能下學期再選修。課程於每周三下午「彈性學習時段」施行。5校學生在老師陪同下搭乘大眾運輸前往不同大學及高中上課。課程涵蓋18學群，每門都是18小時的紮實內容。去年策略聯盟先行試辦7門課程，也受到學生的肯定。

其中，台北醫學大學的「翻轉思維醫學課程」最受歡迎，上過課的北一女高二生陳芷妤說，印象最深的是「呼吸道生理實驗」，5校分組比較運動前後的呼吸道觀察，並分享研究心得，更能加深印象。另外，北一女中的「機械社」發表自製的機器裝置，透過操控「遙控桿」就能讓機器把球放入箱子中。「機械施作」也會納入微課程中，讓其他學校也能共同學習。

陳智源說，「微課程」籌備了2年，最難的是共同規畫課表，各校的時間能相互配合。北市捷運方便，才有機會跨校合作，其他縣市要模仿多元選修很難。另外，面對家長的抱怨，盼下學期能開更多課程，讓學生都能選修。

(中時 )