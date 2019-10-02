「平民天團」玖壹壹成員春風，今年首度跨足電影圈，與王陽明、鄭人碩等一線電影咖齊身合作電影《海霧 驚濤駭浪》。王陽明日前和老婆蔡詩蕓公佈懷孕好消息，在片場中和好哥們春風玩「互撩」，沒想到春風原本撫摸王陽明的臉龐，順勢往下摸後竟「襲鳥」王陽明，讓他大喊：「為什麼要對我這樣」，春風則回：「這是我們的浪漫」，許多人還留言「小力一點，人家可能還要拼第二胎」，笑果十足。

電影《海霧 驚濤駭浪》劇組上週於台中開鏡。（松露文化創意有限公司提供）

上週在台中舉行開鏡儀式後，本週劇組移師高雄取景，近期諸位演員也在個人社群平台分享照片，場景不外乎有船艦、漁村或海景，顯現劇組正如火如荼拍攝中。《海霧 驚濤駭浪》是台灣近年難得一見的海上災難冒險動作題材，卡司包括王陽明、鄭人碩、李李仁、連凱、李康生、春風、九孔、曾珮瑜、謝沛恩等人連袂演出，每一位都有精彩動作演出跟鮮明的人性刻劃。

春風1日在社群平台PO出一張高雄當地著名鴨肉店照片，在工作之餘不忘大啖美食，此外近期因為在戶外拍攝、海上陽光強烈曝曬，春風趕緊把握時間「濕敷」保持皮膚穩定度，力求在鏡頭前擁有好氣色。「ANK混血兒娛樂 5 週年派對」11月22日晚間22點ALTA Nightclub舉行，包括玖壹壹、187INC、賴慈泓、BCW、草屯囝仔、臭屁嬰仔、艾文同學等陣容開唱，門票持續熱賣中。

(中時 )