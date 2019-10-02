蔡英文總統的論文致謝辭感謝3個人：Mr. Michael J. Elliott，和Dr. B. Hindley以及John J. Barcelo，網路節目主持人彭文正質疑，蔡英文所宣稱的指導教授Michael Elliott，並不是蔡的指導教授。

彭文正在《政經關不了》指出，蔡英文在論文中感謝的3個人全「掛」了，Mr. Michael J. Elliott在4年前因膀胱癌病逝，Dr. B. Hindley在2012年5月去世，還有一位則是一周前被蔡口誤說已死的康乃爾大學教授John J. Barceló，讓他毛骨悚然。還有蔡連老師Brian Hindley的名字都寫錯，沒有人會把Brian縮寫的，變成B. Hindley，懷疑指導老師沒看過，是她自己寫的。

彭文正認為，Brian Hindley專長在貿易的政策、保護政策、反傾銷，這人才是蔡同學應該找的指導教授，一般到博士班，會希望指導教授跟自己的領域相近的，才能夠指導你。

而蔡英文所稱的指導教授Michael Elliott，彭文正質疑並不是蔡的指導教授，因Michael Elliot專長是憲法和工法、行政法，憲法是一本書，他談的是中央和地方的權利義務關係，這是憲法和行政法層級的東西，和國際貿易關稅壁壘完全搭不上關係，一個是國內法律、一個是國外國際之間的貿易法規，懷疑Michael Elliot沒指導過蔡的論文。專長不同，從何指導起？

彭文正指出，在倫敦政經學院（LSE）唯一有資格、並和蔡英文論文領域相近的指導老師，就是蔡在感謝頁中提到的Dr. B. Hindley，應該就是他，但居然不是。不是就怪了！念過博士都知道，找指導教授要找兩種人：1.要找大師，大師底下好乘涼，其他人不敢找麻煩。2.大師寫一封信，工作就找到了。

(中時電子報)