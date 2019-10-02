雖然中信兄弟拿到下半季冠軍，不過總冠軍對戰隊伍尚未明朗，只要桃猿取得1勝，就代表確定由兄弟、桃猿闖進台灣大賽，不過即使如此兄弟仍沒對桃猿手下留情，展現運動家精神全力搶勝，靠蘇緯達的清壘安打逆轉，最終以5比3帶走勝利，悍將是否確定被淘汰還有一絲懸念。

桃猿與兄弟分別派出尼克斯與楊志龍掛帥先發，3局上二壘有人時，兄弟靠張志豪安打先馳得點，不過4局下半桃猿展開反攻，楊志龍先因保送及觸身球導致一、二壘有人，接著林承飛敲出左外野3分炮一棒逆轉為3比1領先。

不過兄弟很快就在下半局還以顏色，5局上半王勝偉的陽春炮吹起反攻號角，此為王勝偉本季第11號全壘打，破個人生涯最佳紀錄。接著連續2名選手獲得保送上壘，尼克斯又發生手滑掉球被判定投手犯規，形成二、三壘有人，此時蘇緯達敲出清壘安打，兄弟反以4比3領先。

接著8局上半剛升上一軍的潘志芳補上一發陽春炮，最終兄弟就以5比3戰勝桃猿，賽後桃猿仍保持全年勝率第一，而悍將則以0.5場緊追在後、兄弟追至僅1場勝差，不過接下來3場補賽，悍將唯一晉級機會僅剩明天對戰統一贏球，且兄弟剩下兩場對戰桃猿取得1勝1和，才能有些微機會闖進季後賽，不過機率看來不大。

同時本場比賽為張志豪生涯第1000場出賽，中職史上第26人；王勝偉生涯第1200場次鎮守游擊大關，為中職最多紀錄，且不斷往上推進。

(中時電子報)