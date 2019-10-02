環保署今（2）日舉辦「第2屆台德環境對話論壇」，邀請德國聯邦國會議員Klaus Mindrup參訪團一行，就氣候變遷與能源轉型、循環經濟與塑膠廢棄物源頭減量、空氣汙染防制等議題，與國內產官學研及民眾進行對話，吸引超過120人與會。

環保署副署長蔡鴻德表示，台灣正在進行能源轉型，因應減碳及氣候變遷措施，除明定2050年長期減量目標，亦陸續推出多項減量目標的具體行動。循環經濟方面，除了資源循環外，也致力於減塑活動，期望在西元2030年全面禁用塑膠袋與塑膠吸管。

外交部政務次長謝武樵表示，討論的議題都是人們一生必須面對的問題，甚至後代子孫也不得不面對。而這次台德雙方專家藉由意見交換，將可促進未來在環境方面的合作。

德國在台協會處長王子陶亦表示，本屆論壇討論的議題均為雙方共同重視的議題，透過這次論壇交流，將有助於尋找符合雙方利益的合作利基與方式。

透過本屆台德環境對話論壇交流，我國由德方獲得許多環保推動經驗與作法，對我國環境保護發展將有助益。未來我國將持續透過台德雙方在環境領域的合作與經驗分享，使彼此間的夥伴關係更加緊密與穩固，共創永續未來。

(中時 )