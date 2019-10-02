天王周杰倫（周董）今年五月才剛在巴黎結束《地表最強》世界巡演，7月便宣布啟動個人第8套《嘉年華》世界巡迴演唱會，首站將於10月17日起於上海連唱4天，緊接著到香港迪士尼、星馬等地開唱，台灣粉絲引頸期盼的台北小巨蛋場次尚未公佈，但今日網路流傳出場次日期表，當中驚見台北小巨蛋，消息一出讓粉絲全瘋了。

今日微博上傳出一張「周杰伦2020嘉年華世界巡迴演唱會計畫表」，當中驚見台北小巨蛋場次。（翻攝微博）

根據微博上流出的「周杰伦2020嘉年華世界巡迴演唱會計畫表」照片顯示，台北小巨蛋場次時間，將於7月16至19日連唱4場，此外包括大陸各地場次也跟著曝光，包括深圳、重慶、昆明、北京、溫州、合肥、成都等城市，就時間表來看，上半年場次有1月、2月、4月、5月、6月，之後幾乎一路唱到11月未停過，尤其5月、9月幾乎周周都開唱。

周杰倫（周董）與五月天阿信合作新單曲〈說好不哭〉，MV上線不到2天YouTube破千萬觀看次數、登上熱門排行第1名。（杰威爾音樂提供）

周董上個月已展開演唱會彩排工作，正練唱近期和五月天阿信合作的新歌〈說好不哭〉，但這幾天周董似乎又飛往巴黎、倫敦；至於台北演唱會場次是否真如網傳，周董所屬杰威爾音樂表示：「有確定的時間場次，會再向粉絲公佈。」

(中時 )