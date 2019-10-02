2020選戰政局未定，握有明年總統大選提名「門票」的親民黨，近日成為郭柯王企圖碰面溝通對象。親民黨團總召李鴻鈞晚間表示，宋楚瑜參選的機率就是一半一半，郭柯王能否參選，各自有百分之五十的機會，現階段要再找第四人機會不大，在此情況下再找不到的話，就由主席來參選。

李鴻鈞說，若對方具備能勝任領導國家的能力、核心價值以及有共同目標，也不排除讓他來選，這是大方向與原則，如果沒有的話，再來考慮宋主席是否親自出馬。他強調，親民黨4年前獲得157萬名選民支持，現在要對當初支持者負責。

親民黨規劃10月中公布結果，至今郭柯王有無和宋碰到面，李鴻鈞說，三人目前還沒有和宋主席見面過。至於何時碰面，李稱自己並不清楚，待見面後，由主席自己做最終決定。

爭取親民黨「門票」參選總統的前立法院長王金平下午在演講會上，語帶玄機地說，假使親民黨要給他門票，他就盡力而為，參選到底，若不給他，他就沒資格參選，意味著上天不讓他選。

親民黨臉書晚間也貼出宋楚瑜今天邀集黨籍立委李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞會商討論南方澳跨港大橋坍塌，此篇貼文罕見地提到宋主席指揮後續解決方案，凸顯其行政魄力用意，不言而喻。

宋楚瑜強調，目前當務之急應放下黨派之私，協助地方解決問題，優先協助處理善後工作，包括持續搜救失蹤漁工、儘速恢復航道、清除油污作業及體檢全國其餘危橋等，大家一起拚民生而不拼政治口水，務實地為老百姓解決困難。

(中時 )