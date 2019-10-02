嘻哈新人許時近日推出新專輯《＃ChillChillAllGood》，近日將推出新歌〈真的〉MV，MV中雪花紙片狂飄，讓許時聯想發片以來心路歷程，在初衷與現實中掙扎，「當興趣變成工作，讓我開始迷惘」，一度困在其中，但突然某天一名女粉絲傳訊息給他，告訴他：「原本想自殺的我，因為聽了你的音樂，讓我重生！」也讓許時瞬間頓悟，找到平衡點而走出卡關，他感謝粉絲鼓勵「與其說音樂讓粉絲重生，粉絲的鼓勵分享更讓我的心靈得到療癒」。

嘻哈新人許時新歌〈真的〉MV中大秀肌肉。（角落娛樂提供）

23歲的許時就讀台大戲劇系，2016年推出首張專輯，即入圍金音獎最佳嘻哈單曲殊榮，新專輯歷時3年創作誕生，加盟角落娛樂。新歌〈真的〉許時花費近3個月時間創作，日前唱片公司加碼趕拍MV，許時一貫的酷酷風格，裸上半身在雪花中熱唱，結實身材十分吸睛，但許時看到雪花紙片飄滿天的場景則大破功，笑說：「我的哭點很高，平常淚水鎖得超緊的啦」。

嘻哈新人許時近日推出新專輯《＃ChillChillAllGood》。（角落娛樂提供）

許時除了忙著新專輯宣傳，即將在11/13舉辦《＃ChillChillAllGood》首場演唱會，於公館河岸留言開唱，為了演唱會每天運動、花上2小時發聲訓練，首次個唱前許時也將在10/3與10/4搶先在台中的Alta nightclub與高雄的coco演出。新歌〈真的〉MV10/3首播。

(中時 )