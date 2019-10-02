徐宥利這張照片被網友質疑露點了。(取自徐宥利IG)

被封為「韓國最正聲優」的女星徐宥利，今年8月與電視劇《伊甸園之東》導演崔秉吉結婚，她近日在社群網站分享與老公前往馬爾地夫蜜月美照，卻意外捲入露點疑雲，引發熱議。

徐宥利日前在社群網站由老公親自拍攝的蜜月照，照片中她穿著連身低胸泳衣，露出豐滿上圍在泳池邊戲水，畫面養眼超吸睛，未料卻有眼尖的網友發現她胸前驚現神秘陰影，疑似不慎漏點走光，留言勸她刪照。

不過徐宥利則認為自己都有仔細看過才上傳，且她當天也有穿內衣，一定是大家看錯了。

職業配音員出身的徐宥利，由於外型亮眼，因而跨足演藝圈，曾演出過電視劇《請回答1994》、《你們被包圍了》、《七顛八起具海拉》、《嫉妒的化身》，早前她的老公崔秉吉也在節目上透露喜歡她的理由，坦言老婆外表看似堅強，但其實內心柔弱，令他想好好保護對方，還自爆在交往前2週就有想取徐宥利回家的想法，讓徐宥利聞言也感到訝異。

(中時電子報)