美國陸軍希望有一種能夠以時速410公里高速飛行的戰搜直升機，這項計畫在2018年提出，稱為「FARA」(未來武裝偵察直升機)，老資格的貝爾直升機公司拿出了他們的方案，有點令人訝異，他們捨棄了V-22與V-280這類的傾轉旋翼機，改用常規的直升機構型，一架名為Bell-360「勇氣式」( Invictus)的有翼直升機。

美國陸軍在今年4月23日宣布，通過FARA初步審查的有5家公司：貝爾、AVX飛機、波音、卡瑞姆(Karem)和塞考斯基(Sikorsky)。原本大家以為，貝爾會從傾轉旋翼機做改造，因為他們的V-22魚鷹機(Osprey )時速達到510公里，而且另一競爭對手卡瑞姆的方案也是傾轉旋翼機。結果貝爾的草案卻是「以Bell 525直升機為基礎，改造成高速戰搜直升機」，著實令人大跌眼鏡。

RAH-66卡曼契式，原本即將成為美國陸軍最新戰鬥直升機，卻因預算削減，在2004年停止研發。(圖/塞考斯基)

Bell525是一種中大型商用直升機，可運送多達19名乘客，雙引擎的525，有一個全新設計的鉸接轉子，帶有五個複合材料葉片，然而525目前仍在研發中，在接受聯邦航空管理局（FAA）認證測試，計劃於2022年秋飛行。

貝爾高層在9月30日告訴全球飛行網更多關於戰搜直升機的細節，他們將其定名為Bell 360「 勇氣式」(Invictus)，它借用了Ball 525的旋翼系統與動力系統，但是其他部分將要全新設計，然而從目前的概念圖來看， 360與525幾乎沒有一處像的，它有一個匿蹤外型機機身，加上導風扇尾槳(Fenestron )，機身比525小得多，引擎從2具改成1，甚至旋翼也從5葉改成4葉 ，它反而令人聯想到20年前，波音/塞考斯基研發中止的RAH-66卡曼契(Comanche )。

當然，較小的尺寸是為了配合FARA標案的規定，旋翼最大直徑為12.2公尺，這是希望FARA能在城市戰場間自由機動，因此機身不能太大。

貝爾公司銷售和戰略總監法蘭克‧拉扎拉（Frank Lazzara）說：「360有一對增加升力的機翼，當直升機以時速330公里的速度飛行時，機翼可提升高達50％的升力，從而使鉸接式旋翼將更多的動力轉化為向前運動。」

事實上，提供上升力的主旋翼，要轉換成提供水平前進的加速力，是有很大的困難，畢竟方向不同。其他的飛機團隊，比如最大競爭對手塞考斯基的S-97「突擊者」(Raider)，它有安裝一具專門為水平加速的尾部推進器，另一競爭對手AVX，用了2具導風扇為推進器，因此，貝爾公司不可能光憑主旋翼就能加速。

果不其然，貝爾正在申請專利一種「輔助動力裝置」，拉扎拉說：「先進的直升機需要輔助動力...因此，該團隊找到了一種在飛機上獲取輔助動力的方法」，不過他沒有對這項輔助動力進行詳細說明。

一種猜測是，貝爾的輔助動力是將引擎運轉後的廢氣，加壓後向後排出，形成一種向後的噴射推力，不過這只是理論，是否真是如此還要等待貝爾將來的公開。

對貝爾團隊比較不利的是，由於360仍處於初步設計階段，離美國陸軍的截止期限只剩3年，他們必須趕在2022年下半年試飛才來的及，相對的，競爭對手塞考斯基的S-97已經問世了6年。儘管貝爾認為，如果從現在開始急起直追，他們還是可以迅速趕上。

(中時電子報)